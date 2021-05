Aids-Hilfe versteigert zwei Trikos des VfL Wolfsburg

Wolfsburg. In der Wolfsburger „Woche für Vielfalt und Toleranz“ sind Regenbogenflaggen, illuminierte Gebäude und ein Regenbogenbus in der Stadt zu sehen.

Gespendet vom VfL Wolfsburg und unterstützt vom WeDriveProud-Netzwerk von Volkswagen versteigert die Aids-Hilfe Wolfsburg ab heute zwei exklusive Matchworn-Vielfaltstrikots von Mittelfeldspielerin Pia-Sophie Wolter und Rechtsverteidiger Kevin Mbabu für den guten Zweck. Gebote können per E-Mail an die Aids-Hilfe abgegeben werden.

Anlass der Auktion ist laut Mitteilung der Aids-Hilfe der Internationale Tag gegen Homophobie und Transphobie am 17. Mai. „Als Bundesligaverein stehen wir im Fokus der Öffentlichkeit, die wir gerne nutzen, um auf wichtige soziale und gesellschaftliche Belange hinzuweisen“, sagt Michael Meeske, Geschäftsführer der VfL Wolfsburg-Fußball GmbH.

Regenbogen-Logo bei den Fußballspielen des VFL Wolfsburg

Der Sprecher des VW-LGBTIQ* friends Mitarbeiter*innen-Netzwerkes „We Drive Proud“, Rafael Nasemann, ergänzt: „Das Engagement der Aids-Hilfe Wolfsburg, insbesondere des queeren Jugend-Treffs Loud&Proud in der Kleiststraße, liegt uns sehr am Herzen. Zudem hat es mich wahnsinnig gefreut, das tolle Volkswagen-Regenbogen-Logo bei den Fußballspielen des VFL Wolfsburg bei unseren Spieler*innen im Fernsehen und den Medien zu sehen. Damit machen wir die Welt in Wolfsburg, beim VFL und innerhalb Volkswagens ein klein bisschen bunter.“

In der Wolfsburger Woche für Vielfalt und Toleranz setzen sich 18 Vertreterinnen und Vertreter der Stadt und aus den Bereichen Kultur, Kirche, Bildung und Wirtschaft gemeinsam ein buntes Zeichen. Wie auch schon im vergangenen Jahr sind überall im Stadtgebiet Regenbogenflaggen, illuminierte Gebäude und auch ein Regenbogenbus zu sehen.

Infos: www.aidshilfe-wolfsburg.de