Service in Wolfsburg Ausweise gibt es für Wolfsburger künftig auch am Terminal

Mit dem Kauf eines digitalen Ausweisterminals erweitert die Stadt Wolfsburg ihr Serviceangebot. Darüber berichtete die Verwaltung in der Sitzung des Ausschusses Bürgerdienste, Energie und Umwelt sowie Feuerwehr. Zugrunde lag ein Fraktionsantrag, dem der Ausschuss mehrheitlich zugestimmt hat. Ausweisdokumente können nun zukünftig rund um die Uhr unter Berücksichtigung höchster Sicherheitsstandards in Rathausnähe abgeholt werden. Das Terminal bietet zudem die Möglichkeit, das Angebot auch für andere Dokumente zu erweitern, schreibt die Stadt.

Bürgerinnen und Bürger beantragen vor Ort in den Bürgerdiensten ihre Ausweisdokumente wie etwa den Personalausweis oder Reisepass und hinterlegen den Fingerabdruck sowie eine Mobilfunknummer beziehungsweise E-Mail-Adresse. Nach Fertigstellung der Ausweisdokumente durch die Bundesdruckerei in Berlin sendet die Behörde eine Benachrichtigung mit Abholcode via E-Mail oder SMS an die Beantragenden. Das Dokument kann dann innerhalb von sieben Tagen bequem, zu jeder Zeit unabhängig von den Öffnungszeiten der Bürgerdienste, am Ausweisterminal in Rathausnähe abgeholt werden.

Das Gerät wird videoüberwacht

Selbstverständlich erhalten Bürger ihre fertig produzierten Dokumente auch weiterhin ohne vorherigen Termin am Abholschalter im Foyer des Rathauses B.

Stadtrat Andreas Bauer, Dezernent für Finanzen, Bürgerdienste, Brand- und Katastrophenschutz, zeigt sich erfreut: „Für die Stadt Wolfsburg insbesondere für die Bürgerdienste steht der Servicegedanke bei der Erbringung von Dienstleistungen im Vordergrund. Mit dem Ausweisterminal schaffen wir auch unter den Rahmenbedingungen einer Pandemie ein zusätzliches Angebot und eine Serviceverbesserung. Ich freue mich auf den Praxiseinsatz und die sich ergebenden Einsatzmöglichkeiten.“

Insgesamt wird das Ausweisterminal über 134 Ausgabefächer verfügen, die Installation dieser Anlage erfolgt auf der Ostseite des Rathauses B. Das Gerät wird Video überwacht.

red