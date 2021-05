Internationale Sommerbühne in Wolfsburg findet statt

Die Internationale Sommerbühne 2021 werde in Corona-Zeiten doppelt gut und setze mit einer zweigeteilten Veranstaltung flexibel die Möglichkeiten um, die jetzt durch die neue Landesverordnung geboten werden, wie die Stadt mitteilt. Die seit dem 10. Mai geltende Verordnung erlaubt nun Kulturveranstaltungen ab einer Inzidenz unter 100 mit einem Negativtest unter freiem Himmel.

Open-Air-Konzerte auf einer kleinen Bühne mit Schlossambiente

Wenn ein Wert unterhalb dieser Zahl erreicht wird, startet das Festival wie gewohnt Ende Juni, heißt es in der Mitteilung. Internationale Künstler und Künstlerinnen werden an einem Wochenende im Barockgarten Open-Air-Konzerte auf einer kleinen Bühne mit Schlossambiente bieten. Eine weitere Produktion, die den schönen Schlosspark besonders gut zur Geltung kommen lässt, will das Festivalteam des M2K dann im Spätsommer umsetzen: Internationale Künstler und Künstlerinnen am Schloss Wolfsburg, Darbietungen, die Besucher und Besucherinnen musikalisch mit auf die Reise nehmen und die Kulturen dieser Welt in Wolfsburg lebendig werden lassen.

Veranstaltung kann coronakonform durchgeführt werden

Nachdem die Internationale Sommerbühne 2020 ausfallen musste, setzen die Macher und Macherinnen des Festivals nun auf ein Konzertwochenende ganz nah am Konzept der Sommerveranstaltung. „Die Konzerte sorgen dafür, dass die Wolfsburger und Wolfsburgerinnen sowie die Gäste aus der Region wieder Festivalambiente am Schloss erleben können. Darauf haben wir alle sehnlichst gewartet”, freut sich Erster Stadtrat Dennis Weilmann, Dezernent für Wirtschaft, Digitales und Kultur.

Die Veranstalter und Veranstalterinnen vom Kulturwerk im M2K organisierten alles so, dass die Veranstaltung coronakonform durchgeführt werden könne (Anmeldung, begrenzte Teilnehmerzahl, Sitzplätze etc.). Der Eintritt ist frei.

Künstlerische Darbietungen an verschiedenen Stationen für den Spätsommer geplant

Die ursprünglich geplante Parkinszenierung – künstlerische Darbietungen an verschiedenen Stationen, in die die Besucher aktiv ins Geschehen einbezogen werden – sei nach der neuen Landesverordnung aktuell nicht zulässig. Damit die Produktion, die den schönen Schlosspark besonders gut zur Geltung kommen lasse, in ihrer geplanten Form umgesetzt werden könne, werde die Aufführung nun im Spätsommer angeboten.

„Wir reagieren flexibel auf die Gegebenheiten und werden den zweiten Teil des Schlossfestivals in diesem Jahr ausnahmsweise erst im Spätsommer starten. Dann in hoffentlich unbeschwerter Zeit und ohne allzu viele Einschränkungen“, sagt Institutsleiterin Monika Kiekenap-Wilhelm. Genaue Termine und Details sollen zeitnah zur Veranstaltung in der ersten Junihälfte beziehungsweise Ende August veröffentlicht werden.

