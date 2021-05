Wolfsburg. Sie geben vor, dass die Schwiegertochter in Schwierigkeiten sei.

Ein vermeintlicher Rechtsanwalt meldete sich am Telefon. (Symbolfoto)

Telefonbetrug Trickbetrüger wollen in Wolfsburg 12.000 Euro ergaunern

Telefonbetrüger haben am Mittwochvormittag versucht, von einem 84-jährigen Wolfsburger 12.000 Euro zu ergaunern. Wie die Polizei mitteilt, gaben die Täter vor, dass die Schwiegertochter durch einen Verkehrsunfall in Schwierigkeiten geraten sei.

Damit die Schwiegertochter den Führerschein behalten könne, müssten 12.000 Euro gezahlt werden

Am späten Vormittag klingelte bei dem 84-Jährigen das Telefon und ein vermeintlicher Rechtsanwalt erklärte dem Senior, dass seine Schwiegertochter mit ihrem Auto einen Verkehrsunfall verursacht habe und nun in einer Werkstatt in Braunschweig sei. Damit sie ihren Führerschein nicht abgeben müsse, solle er schnell 12.000 Euro von der Bank holen.

Die 61-jährige Schwiegertochter kommt zufällig zu Besuch

Noch während des Telefonats besuchte die 61-jährige Schwiegertochter ihren Angehörigen. Dieser sei sehr erstaunt über ihren Besuch gewesen, da er gerade in diesem Moment eine Frau am Telefon hatte, die sich als seine Schwiegertochter ausgab. Nachdem die 61-Jährige das Telefon übernahm, wurde sofort aufgelegt. Wie sich dann auch noch herausstellte, war bereits von einer unbekannten Person ein Taxi zu der Anschrift des Seniors bestellt worden, mit dem dieser zur Bank hätte fahren sollen. Die beteiligten Personen seien sehr erleichtert gewesen, dass es durch einen glücklichen Umstand nicht zu der Zahlung des Geldes gekommen ist.

red