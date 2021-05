Polizei in Wolfsburg Berauschter Autofahrer in Wolfsburg ohne Führerschein erwischt

In der Nacht zu Mittwoch haben Polizisten in der Heinrich-Heine-Straße einen 26-Jährigen Franzose in einem Auto angehalten. Dieser konnte keinen Führerschein vorzeigen und stand offensichtlich unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln, so dass ihm im Klinikum eine Blutprobe entnommen und ihm die Weiterfahrt untersagt wurde, schreibt die Polizei. Der Fahrer war in Begleitung eines Freundes unterwegs, als er von einer Streifenbesatzung angehalten wurde. Bei einer Kontrolle des Autos fand die Polizei zudem eine geringe Menge Drogen. Gegen den 26-Jährigen wurden mehrere Anzeigen gefertigt.

red