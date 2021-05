Freibadsaison Wolfsburg Freibäder öffnen in Wolfsburg am 6. Juni

Gute Nachrichten für alle, die sehnsüchtig auf die Öffnung der Bäder warten: Die Saison 2021 startet in Wolfsburgs Freibädern am Sonntag, 6. Juni. „Dank der derzeit stabilen 7-Tages-Inzidenz von unter 50 in Wolfsburg ist es nun nach der aktuellen Corona-Verordnung des Landes möglich, das VW-Bad und die Freibäder in Fallersleben und Almke für alle Badefreunde öffentlich freizugeben“, freut sich Stadträtin Monika Müller, Dezernentin für Soziales, Gesundheit, Klinikum und Sport, und dankt zugleich den Bäderbetrieben für deren großartigen Einsatz, der diese schnelle Eröffnung ermöglicht.

Jedes Bad öffnet mit Hygieneregeln

Badegäste werden laut einer Mitteilung der Stadt gebeten, folgende Rahmenbedingungen zu beachten: Die Besucherzahlen sind pandemiebedingt begrenzt: VW-Bad: 1485 Personen, Freibad Fallersleben: 1423 Personen und Freibad Almke: 360 Personen. Jedes Bad öffnet mit Hygieneregeln, die vorab unter https://baeder.stadt.wolfsburg.de/de/ zu finden sind und in jedem Freibad aushängt werden.

Die Saisonkarte und alle anderen Ermäßigungen stehen wieder zur Verfügung. Der Preis der Saisonkarte berücksichtigt die Verkürzung der Freibadsaison um gut vier Wochen. Einer Rückerstattung des Kaufpreises bei einer durch das Infektionsgeschehen bedingten Schließung ist ausgeschlossen. Wie im vergangenen Jahr können die Tickets für die Bäder online gebucht werden. Dies verhindere auch lange Warteschlangen an den Kassen der Bäder, besonders an heißen Tagen. Der Ticketverkauf ist unter wolfsburg.de/baeder-shop zu finden. Das Onlinebuchungssystem wird am Mittwoch, 2. Juni, freigeschaltet. Da bei steigenden Inzidenzzahlen die Bäder vielleicht wieder geschlossen werden müssen, können Tickets immer nur für sieben Tage im Voraus gebucht werden.

Nutzer wählen ein Bad und den Tag aus und entscheiden dann, zu welcher Uhrzeit sie das Bad besuchen möchten

Das System sei einfach zu bedienen: Nutzer und Nutzerinnen gehen auf den Bereich und registrieren sich, wählen ein Bad und den Tag aus und entscheiden dann, wann und zu welcher Uhrzeit sie das Bad besuchen möchten. Die Uhrzeit muss ausgewählt werden, damit nicht alle Besucher gleichzeitig ins Bad kommen und die Abstandsregelungen beim Einlass eingehalten werden können.

Die Nutzer legen die Karten, die sie erwerben möchten, in den Warenkorb. Bezahlt wird mit „payPal“ oder Kreditkarte. Eine erfreuliche Neuerung sei die Möglichkeit, Termine umbuchen zu können. Es werden keine Kosten erstattet, aber statt des gebuchten Termins lässt sich ein neuer Termin buchen.

Alle Saisonkartenkäufer müssen sich im System registrieren und dort bezahlen

Die Saisonkarte ist ebenfalls online buchbar. Die Bäderbetriebe empfehlen, unbedingt das Onlinebuchungssystem hierfür zu nutzen. Alle Saisonkartenkäufer müssen sich im System registrieren und dort bezahlen. Danach können kostenfrei Zeiten über die erworbene Saisonkarte im eigenen Profil gebucht werden. Diese Zeitbuchungen sind für jeden Freibadbesuch notwendig. Ohne Buchung kann es keinen Eintritt geben, da auch diese Besucher in die maximale Besucherzahl eingerechnet werden müssen.

Zusätzlich Kartenvorverkauf an den Freibadkassen

Zusätzlich zu den Onlinebuchungen findet ein Kartenvorverkauf an den Freibadkassen statt. Die Karten sind nicht für den aktuellen Tag, sondern immer erst für die folgenden Öffnungstage zu erstehen. Damit sollen an heißen Tagen lange Schlangen an den Freibadkassen verhindert werden. Der Verkauf startet am 2. Juni im VW Bad und am 3. Juni im Freibad Fallersleben. Danach findet der Vorverkauf wie folgt statt: VW-Bad: immer montags und mittwochs 10 bis 11.30 und 17 bis 18:30 Uhr, Freibad Fallersleben: immer dienstags und donnerstags 10 bis 11.30 und 17 bis 18.30 Uhr, Freibad Almke: Hier können täglich direkt an der Kasse Karten im Vorverkauf erworben werden.

Der Erwerb der Saisonkarte im Vorverkauf an den Freibadkassen ist ebenfalls möglich, aber zeitaufwendig, da alle Daten dann dort eingegeben werden müssen.

