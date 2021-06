Fallersleber Feuerwehrhistorik hat Jahrhunderte alte Gegenstände

Ein besonderes Jubiläum feiert die Feuerwehrhistorik der Ortsfeuerwehr Fallersleben in diesem Jahr. Am 25. Februar 1996 gründeten Rolf-Dieter und Volker Hinze, Waldemar und Jörg Krassmann, Horst Blanke, Friedrich Wandschneider, Georg-Wilhelm Schreiber und Hans Prox die Gruppe. Ziel war die historische Aufarbeitung des Feuerwehrwesens in Fallersleben und der Feuerwehr im Allgemeinen, wie es in einer Mitteilung der Ortswehr heißt.

Im Laufe der vergangenen Jahre hat die Gruppe ein umfangreiches Archiv historischer Unterlagen und eine große Anzahl historisch wertvoller Ausrüstungsgegenstände zusammengetragen. Das derzeit älteste Stück ist ein Feuerlöscheimer aus dem Jahr 1802. Unter den rund 300 Ausstellungstücken befinden sich Helme und andere Kopfbedeckungen, Atemschutzmasken aus verschiedenen Epochen, Kleinlöschgeräte wie Kübel- und Einstellspritzen oder Feuerlöscher, Atemschutzgeräte, Orden und etwa 50 Feuerwehr-Uniformen, ebenfalls aus verschiedenen Epochen. Das älteste Uniformstück stammt aus den 30er-Jahren und war entgegen der späteren blauen Uniformen noch in grün gehalten.

Handdruckspritze von 2019 eines der neuesten Modelle

Auch zwei Fahrzeuge gehören zur Feuerwehrhistorik: die im Jahr 2019 restaurierte und noch immer funktionsfähige Handdruckspritze sowie ein Tragkraftspritzenanhänger aus den 50er-Jahren, der vormals in der Zuckerfabrik Meine beheimatet war. Ein weiterer Höhepunkt der Sammlung sind Feuerwehrmodelle des 1975 bei der Waldbrandkatastrophe bei Meinersen ums Leben gekommen Fallersleber Feuerwehrmannes Gerhard Schlie. Sie sind heute Bestandteil einer kleinen Dauerausstellung im Unterrichtsraum der Wehr.

red