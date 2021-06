Wolfsburg. Es gibt Probefahrten, Open-Air-Ausstellungen und Mitmachaktionen. Aktionen wie eine Käfer-Parade und ein „Picnic in white“ ergänzen das Angebot.

Autostadt: Programm Autostadt in Wolfsburg bietet Familienwochen an

Die Autostadt in Wolfsburg nimmt endlich wieder richtig Fahrt auf: Vom 4. Juni bis zum

11. Juli laden die Familienwochen zu großen und kleinen Abenteuern ein, wie die Autostadt mitteilt. Spannung, Spaß und Action erleben Besucherinnen und Besucher bei einer kostenfreien Probefahrt mit einem der 80 Fahrzeuge aus dem Volkswagen-Konzern, den Open-Air-Ausstellungen historischer und neuer Familien- und Sportmodelle sowie den zahlreichen kreativen Mitmachangeboten.

Zudem sorgen eine Sutu-Fußballwand und ein Robo-Keeper für echtes Fußball-EM-Feeling. Aktionen wie eine Käfer-Parade und ein „Picnic in white“ ergänzen das Angebot.

Die Geschäftsführung der Autostadt: „Unsere Familienwochen sind ein Dank an alle Kinder, Jugendlichen und Erwachsenen, die endlich wieder zu uns kommen können. Ob Probefahrt, Open-Air-Ausstellungen oder Kicken an der Fußballwand – wir bieten in den kommenden Wochen ein spannendes und buntes Programm. Wir freuen uns sehr darüber, dass sich unser Park endlich wieder mit Leben füllt und wir gemeinsam den Sommer genießen können.“

Große, kostenfreie Probefahrtaktion: 4. Juni bis 11. Juli

Es werden kostenfreie Probefahrten mit einem der 80 Fahrzeuge aus dem Volkswagen-Konzern angeboten. Foto: Anja Weber / Autostadt

Wer Lust auf eine Spritztour mit einem der neuesten E- oder Hybridmodelle aus dem Volkswagen-Konzern hat, ist in der Autostadt an der richtigen Adresse. Vom Audi e-tron über Cupra Formentor E-Hybrid und Škoda Enyaq iV bis hin zum Volkswagen ID.4 – mehr als 80 Fahrzeuge der Volkswagen-Konzern-Marken stehen Gästen vom 4. Juni bis zum 11. Juli täglich zwischen 10 Uhr und 18 Uhr auf dem Parkplatz P3 zur Verfügung. Die jeweils 30-minütigen Probefahrten sind kostenfrei und können je nach Verfügbarkeit spontan vor Ort genutzt oder ab sofort vorab gebucht werden (bis zu fünf Tage im Voraus).

Ausstellungen am Automobil-museum Zeit-Haus: 4. Juni bis 11. Juli

Das Außengelände am Zeit-Haus verwandelt sich vom 4. bis 24. Juni in eine automobile Showbühne. Zu sehen sind neben zahlreichen klassischen auch die neuesten Familienfahrzeuge der Volkswagen-Marken. Auch Fans der schnellen Volkswagen-Flitzer kommen auf ihre Kosten und können dort vom 25. Juni bis zum 11. Juli historische Sportmodelle bestaunen – vom Porsche 924, Porsche 911, VW Scirocco bis hin zum VW Corrado G60 und VW SP2.

Kreative Mitmachaktionen für die ganze Familie: 4. Juni bis 21. Juli

Mit dem Start der Familienwochen kehren auch zahlreiche Kreativ- und Bildungsangebote für Kinder, Jugendliche und ganze Familien zurück. Von der gemeinsamen Rallye im Park über den Bau eines Solarmobils, das Herstellen von Naturfarben, Seedbombs oder eines eigenen Roboterfußballs bis hin zum Gestalten von Campingzubehör für den Sommerurlaub ist alles dabei. Die kreativen Mitmachaktionen vermitteln im Zeitraum vom 4. Juni bis 21. Juli viel Wissenswertes rund um die Themen Mobilität, Digitalisierung und Nachhaltigkeit.

Fußball-Europameisterschaft: 11. Juni bis 11. Juli

Pünktlich zur Fußball-Euromeisterschaft öffnet vom 11. Juni bis 11. Juli eine Aktionsfläche vor dem Kunden-Center. Dort bietet unter anderem die interaktive Sutu-Fußballwand ein Torwandschießen 2.0 an. Denn wer die LED-Torwand zum Leuchten bringen will, muss zuerst zielgenau die 16 berührungsempfindlichen Sutu-Felder treffen. Danach freut sich der Robo-Keeper über gezielte Torschüsse. Doch einfach ist das nicht: Der schnellste Torwart der Welt beschleunigt bis zu 20-mal schneller als ein Formel-1-Wagen und pariert fast jeden Schuss. Für ein weiteres Highlight sorgen zudem mehr als 10.000 speziell beflockte Fußballshirts. Besucherinnen und Besucher können ihr eigenes Fanshirt erhalten und ein besonderes Erinnerungsfoto machen lassen.

Im Rahmen der Familienwochen finden weitere Aktionen statt

26. Juni: Käfer-Club-Treffen und Käfer-Parade durch die Autostadt.

28. August und 4. September: Treffen für Oldtimer-Enthusiasten und ehemalige Volkswagen-Mitarbeitende.

27. Juni und 17. Juli: „Picnic in white“ im Park.

14. Juni bis 21. Juli: California-Surf- Feeling im Volkswagen-Nutzfahrzeuge-Pavillon.

Voraussetzungen für die Teilnahme an sämtlichen Aktionen

Um die Autostadt besuchen und an sämtlichen Aktionen im Rahmen der Familienwochen teilnehmen zu können, ist die Vorlage eines negativen Antigenschnelltests (kostenfreien Bürgertests), eines bestätigten Genesungsnachweises oder eines offiziellen Impfnachweises erforderlich. Zudem ist zur digitalen Kontaktnachverfolgung eine Registrierung über die E-Guest-App notwendig. Weitere Informationen zum Registrierungsprozedere gibt es unter www.autostadt.de/anmelden. Alle Informationen zu den Familienwochen gibt es unter: www.autostadt.de/familienwochen.

red