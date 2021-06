Start der Bewerbungsphase für Kulturwochen „SommerSinne“

Ein Seifenblasenkünstler zaubert große Seifenblasen in den Himmel.

Mit dem Veranstaltungsformat „SommerSinne – Wolfsburger Kulturwochen“ wird die mittlere Porschestraße für rund acht Wochen vom 3. Juli bis zum 29. August 2021 vielseitig inszeniert. Die Wolfsburg Wirtschaft und Marketing GmbH (WMG) sowie der städtische Geschäftsbereich Kultur laden Künstler und Künstlerinnen, Vereine, Bands und Freundeskreise ein, sich ab sofort online um einen Auftrittsplatz zu bewerben, wie die WMG mitteilt.

Endlich wieder Bühne und Applaus für die lokalen Kulturschaffenden

„Ob Musikgruppe, Tanzverein, Kleinkünstler und Kleinkünstlerinnen und Autoren und Autorinnen; die ‚SommerSinne‘ bieten den lokalen Kulturschaffenden endlich wieder eine Bühne und Applaus“, freut sich WMG-Geschäftsführer Jens Hofschröer. „Nachdem im ersten Halbjahr alle von uns geplanten Veranstaltungsformate in der Innenstadt in Folge der anhaltenden Corona-Pandemie leider nicht stattfinden konnten, freuen wir uns jetzt umso mehr, dieses starke Veranstaltungsformat gemeinsam mit dem städtischen Kulturbereich und unter Einhaltung der geltenden Regelungen in der Wolfsburger Innenstadt realisieren zu können.“

Die Bühnen werden wöchentlich jeweils von Dienstag bis Samstag bespielt

„Wolfsburg ist eine Stadt mit einer bunten und engagierten Kulturszene, die viele Monate nicht wie gewohnt agieren konnte. Wir sind sehr froh, dass sich die Wolfsburger Kulturschaffenden aus den verschiedenen Bereichen nach dieser langen Durststrecke bei den ,SommerSinnen‘ wieder mit all ihrer Kreativität entfalten können“, betont Dennis Weilmann, Erster Stadtrat und Kulturdezernent.

Auf der Website www.wmg-wolfsburg.de/SommerSinne besteht ab sofort die Möglichkeit, sich als Solokünstler/Solokünstlerin oder Gruppe für einen Auftrittsplatz zu bewerben. Die Bühnen werden wöchentlich jeweils von Dienstag bis Samstag bespielt, sodass sich innerhalb der acht Wochen bis Ende August eine Vielzahl an Optionen für Auftritte bietet. Die „SommerSinne – Wolfsburger Kulturwochen“ werden im Programm Kultursommer 2021 durch die Beauftragte der Bundesregierung für Kultur und Medien mit Mitteln aus „Neustart Kultur“ gefördert. Die Anmeldefrist läuft bis zum 16. Juni. Weitere Informationen finden Interessierte auf www.wmg-wolfsburg.de/SommerSinne. Fragen beantwortet das Citymanagement der WMG: (05361) 8999485.

