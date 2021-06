Auch in Ehmen und Mörse ist das Interesse der Bevölkerung an Glasfaser so groß, dass dort bald die Arbeiten starten.

Schnelles Netz in Wolfsburg Grünes Licht für Glasfasernetz in Ehmen und Mörse

Gute Nachrichten für die Bürgerinnen und Bürger in Ehmen und Mörse: Das Glasfasernetz wird ausgebaut. Schon vor dem offiziellen Stichtag am 31. Juli haben weit mehr als 40 Prozent während der Nachfragebündelung einen Vertrag mit Deutsche Glasfaser unterzeichnet und damit die erforderliche Quote erreicht. Die exakte Quote für Ehmen und Mörse wird derzeit noch ermittelt.

„Mit dem simplen Zählen der eingegangenen Verträge ist es dabei nicht getan“, wird Thomas Breer, Projektleiter Deutsche Glasfaser, in einer Mitteilung zitiert. „Die Formulare müssen verifiziert werden, um etwa Doppelbuchungen herauszufiltern. Die Zahlen liegen aber schon jetzt deutlich über den geforderten 40 Prozent.“

Verträge zu günstigeren Konditionen noch bis zum 31. Juli

Am 3. Juli schließt auch der Servicepunkt Ehmen auf dem Hof Lindner seine Pforten. Um den bis dato noch unentschlossenen Bürgern weiterhin die Möglichkeit eines Vertragsabschlusses zu geben, können Beratungen nach wie vor unter (02861) 8133410 oder auf digitalem Wege stattfinden.

Unter www.deutsche-glasfaser.de/ehmen-moerse können Interessierte online unverbindlich und kostenfrei Beratungstermine vereinbaren. Bis zum Stichtag am 31. Juli sind Verträge zu den Konditionen der Nachfragebündelung erhältlich. Zudem sind Bauinformationsabende geplant, bei denen sich die Anwohner über das Ausbauprojekt im Detail informieren können.

red