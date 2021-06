Unbekannte zündeln auf Kita-Gelände in Reislingen

Wiederholt haben Unbekannte widerrechtlich das Gelände einer Kindertagesstätte in der Nelly-Sachs-Straße betreten, wie die Polizei mitteilt. Hier haben sie ein Feuer entzündet, durch das eine Fassadenwand der Kita durch Verrußung beschädigt wurde. Wie hoch der Schaden ist, wird derzeit ermittelt.

Fassadenwand der Kita durch Verrußung beschädigt

Die Unbekannten waren zwischen Dienstagabend, 21 Uhr, und Mittwochmorgen, 7 Uhr, auf das Gelände gelangt und hatten dort ein Feuer entzündet. Bereits eine Woche zuvor waren auf dem Gelände Asche, Tabakreste und angekohlte Papierstücke gefunden worden. Auch hier war die Nacht vom Dienstag auf den Mittwoch als Tatzeitraum festgehalten worden. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und hofft darauf, dass Anwohnern verdächtige Personen aufgefallen sind. Hinweise nimmt die Polizeistation in Vorsfelde oder die Polizei Wolfsburg unter (05361) 46460 entgegen.

2,24 Promille – Fahrerin rammt Auto

Ein Verkehrsunfall unter Alkoholeinfluss hat sich am Dienstagnachmittag in der Schusterstraße in Brackstedt ereignet. Nach derzeitigem Kenntnisstand der Polizei fuhr gegen 16.15 Uhr eine Autofahrerin aus Wolfsburg mit ihrem Auto auf der Schusterstraße und rammte einen dort am Fahrbahnrand abgestellten VW Amarok. Der angerichtete Schaden beläuft sich nach Angaben der Polizei auf circa 5000 Euro. Die Polizei stellte bei der Fahrzeugführerin alkoholtypische Ausfallerscheinungen fest. Ein freiwillig durchgeführter Atemalkoholtest ergab 2,24 Promille. Der Führerschein wurde beschlagnahmt.