Ich bin raus

Eines vorweg: Ich bin Sportlerin durch und durch und Fußballfan seit ewig. Jetzt bin ich raus – kein Pandemie-Fußball mehr für mich. Die Gelddruckmaschine der Profiteure rattert, die Stadien sind so voll wie irgend möglich, der Turnier-Tross cruised kreuz und quer durch Coroneuropa – mit wer weiß was für „Souvenirs“ im Bordgepäck. Logisch, dass es überall in den Straßen und Gassen vor und nach den Kicks rundgeht – Fußball ist auch immer ein Partygeschäft. Und wer sagt, er hätte es nicht geahnt, dass die EURO so gefeiert wird, agiert mit Foul und Schwalbe. Klar haben wir uns alle nach Abwechslung und Freude in Corona-Zeiten gesehnt. Und die Kinder, die seit einem Jahr von Kontaktsport und gemeinsamem Fußballspielen nur träumen durften, werden sich ja wohl jetzt so richtig mit ihren Helden auf dem Bildschirm freuen! Ohnehin bekommen sie ja jetzt eigens geschneiderte FFP-2-Masken. Damit Unterricht nach den Sommerferien störungsfrei laufen kann. Das ist doch was! Von der verlogenen Regenbogendebatte brauchen wir zudem gar nicht anzufangen. Zurück zum Fußball: Sportlich betrachtet finde ich es

bizarr, das der Hype und das Abfeiern von Jogis Jungs nach der Vorrunde mehrere Tage durchging. In der Schule hieß das lediglich: Versetzt! Naja, wie gesagt, ich bin jetzt raus. „Glück auf!“ dem Fußball und noch mehr den Inzidenzen.