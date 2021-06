Ansturm auf Wolfsburger Bürgerdienste – Autostadt unterstützt

Für einfache KFZ-Angelegenheiten werden zusätzliche Termine in der Außenstelle in der Autostadt angeboten. (Symbolfoto)

Die KFZ-Zulassungsstelle und die Einwohnermeldestelle der Bürgerdienste seien weiterhin stark nachgefragt, teilt die Stadtverwaltung mit. Die Wartezeit auf einen Termin betrage wegen des Lockdowns und der coronabedingten Einschränkungen derzeit circa fünf bis sechs Wochen. Da viele Beschränkungen wegfallen und die Urlaubs- und Reisezeit bevorsteht, gehen die Bürgerdienste von einem weiteren Anstieg der Nachfrage an Ausweisdokumenten aus.

Personal aus anderen Bereichen verstärkt das Team der Bürgerdienste

Daher setzt die Stadt in den Bürgerdiensten vorübergehend Personal aus anderen Bereichen des Geschäftsbereichs zur Verstärkung ein. Außerdem hätten vakante Stellen neu besetzt werden können und das ins Impfzentrum entsandte Personal habe zurückgeholt werden können.

Grundsätzlich sind Termine für alle Angelegenheiten der KFZ-Zulassungs- und Einwohnermeldestelle weiterhin online und über das Service-Center zu bekommen. Zusätzlich greifen folgende Neuerungen ab Montag, 28. Juni, bis auf Weiteres: Für einfache KFZ-Angelegenheiten (Umschreibung, An- und Abmeldung) werden zusätzliche Termine in der Außenstelle in der Autostadt im Servicehaus angeboten. Terminanfragen können unter termine-buergerdienste@stadt.wolfsburg.de gestellt werden. Die Terminvergabe erfolgt durch das Zulassungsteam in der Autostadt.

Einwohnermeldestelle weitet die Öffnungszeiten auf den Mittwochnachmittag aus

Der Abholschalter, der ohne vorherige Terminvergabe in Anspruch genommen werden kann und wo fertige Dokumente ausgegeben werden, zieht zurück an seinen früheren Platz im Eingangsbereich des Großraumbüros im Rathaus B. Damit wird auch wieder die Bearbeitung von KFZ-Schnellleistungen – zum Beispiel KFZ-Abmeldungen, Anschriftenänderungen und Abgabe von Verkaufsanzeigen – möglich. Die Reservierung von Wunschkennzeichen ist an dem Schnellschalter jedoch nicht mehr möglich. Dafür muss der Onlinedienst der Bürgerdienste genutzt werden.

Während der Pandemie hätten viele Bürger und Bürgerinnen auf die Beantragung neuer Ausweis- und Passdokumente verzichtet. Entsprechende Bußgelder seien ausgesetzt worden. Daher wird die Einwohnermeldestelle ab dem 30. Juni bis zum Herbst dieses Jahres die Öffnungszeiten auf den Mittwochnachmittag ausdehnen. In der Zeit von 13 bis 16 Uhr können Wolfsburger Ausweis- und Passdokumente ohne Termin beantragen.

„Wir zeigen hiermit als Stadt erneut, dass wir kundenorientiert und pragmatisch agieren“

Stadtrat Andreas Bauer, Dezernent für Finanzen, Bürgerdienste, Brand- und Katastrophenschutz: „Ich freue mich, dass wir den Bürgern und Bürgerinnen zusätzliche Angebote zur Erledigung ihrer Anliegen im Bereich der Bürgerdienste machen können. Das liegt einerseits an den erfreulicherweise sinkenden Infektionszahlen, jedoch auch maßgeblich an den Mitarbeitenden des Geschäftsbereichs Bürgerdienste, die mit ihren Ideen und ihrer Bereitschaft dieser Bugwelle entgegenwirken. Wir zeigen hiermit als Stadt erneut, dass wir kundenorientiert und pragmatisch agieren.“

Armin Maus, Vorsitzender der Geschäftsführung der Autostadt GmbH: „Die Stadt Wolfsburg und die Autostadt GmbH können auf eine jahrelange positive Zusammenarbeit zurückblicken. Wir als Autostadt unterstützen daher gerne in solchen Ausnahmesituationen unseren Partner bei der Umsetzung von flexiblen Lösungen, die allen Bürgern und Bürgerinnen schlussendlich zugutekommen.“

red