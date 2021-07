Betrüger geben sich in Wolfsburg als Polizisten aus

Betrüger treiben zurzeit ihr Unwesen in Wolfsburg. Sie geben sich am Telefon als Polizisten aus. Sechs solcher Fälle registrierte die Polizei allein am Mittwoch. Zwischen 9 und 11.30 Uhr riefen die Unbekannten bei Wolfsburger Bürgern an. Sie erzählten, dass die Polizei Einbrecher gefasst habe, bei denen man eine Liste mit Namen gefunden habe. Auf dieser Liste stehe auch der Name des Angerufenen. Nun müsse man wissen, ob der oder die Angerufene Wertgegenstände zu Hause hat. In einem anderen Fall wollte der angebliche Kriminalbeamte gleich vorbeikommen, um Wertgegenstände abzuholen und diese in Sicherheit zu bringen, wie die Polizei mitteilt.

In allen Fällen durchschauten die Wolfsburger die Masche – Polizei lobt das Verhalten

In allen Fällen durchschauten die Wolfsburger die Masche, beendeten das Telefonat und alarmierten die Polizei. Polizeisprecher Thomas Figge lobt das Verhalten der Bürger: „Sie haben goldrichtig gehandelt, indem sie den Betrügern nicht auf den Leim gegangen sind! So ist es zu keinem Schaden gekommen!“ Figge führt aus: „Die Polizei hinterfragt telefonisch keine persönlichen Vermögensverhältnisse und holt Wertgegenstände schon gar nicht von Bürgern ab. Seien Sie misstrauisch! Beenden sie das Telefonat, indem Sie den Hörer auflegen. Anschließend informieren Sie nahe Angehörige und rufen Sie bei der Polizei – auch über Notruf – an!“

red

