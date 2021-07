Milow, Cassandra Steen und Max Mutzke treten in Wolfsburg auf

Die ersten großen Namen für das Line-Up des Sommerprogramms in der Autostadt in Wolfsburg stehen fest: Gäste dürfen sich auf Superstars wie Milow und Cassandra Steen freuen, auf Eurovision-Song-Contest-Teilnehmer Max Mutzke sowie Pop-Ikone Madeline Juno. Fest zugesagt haben auch Singer-Songwriterin Nina Attal, Lucy Woodward, Marina & The Kats, Chiara Pancaldi, Onk Lou, Tonbandgerät, TAB Collective, Ghalia Volt, die Rock-’n’-Roll-Cover-Band The Baseballs und der Sänger Pohlmann.

18 nationale und internationale Musik-Acts auf der Wasserbühne am Porsche-Pavillon

Im Rahmen des Sommerevents gastieren samstags und sonntags insgesamt 18 nationale und internationale Musik-Acts auf der Wasserbühne am Porsche-Pavillon, wie die Autostadt mitteilt. Die Bandbreite reicht von feinstem Jazz über Mainstream-Pop bis hin zum Blues und Rock-’n’-Roll. Der Vorverkauf startet am 7. Juli um 10 Uhr. Platztickets kosten jeweils 5 Euro pro Person (zuzüglich einer gültigen Tages- oder Jahreskarte) und sind unter www.autostadt.regiondo.de erhältlich.

Platztickets sind ab Mittwoch, 7. Juli, erhältlich

Für den Zugang zum Konzert ist die Vorlage eines negativen Antigen-Schnelltests (maximal 24 Stunden gültig), PCR-Tests (maximal 48 Stunden gültig), eines bestätigten Genesenennachweises oder vollständigen Impfnachweises notwendig.

Platztickets sind ab Mittwoch, 7. Juli, für folgende Künstlerinnen und Künstler erhältlich: Sonntag, 18. Juli: Nina Attal; Samstag, 24. Juli: Lucy Woodward; Sonntag, 25. Juli: Marina & The Kats; Samstag,

31. Juli: Chiara Pancaldi; Sonntag, 1. August: Madeline Juno; Samstag, 7. August: Onk Ou; Sonntag, 8. August: Tonbandgerät; Samstag, 14. August: Milow; Sonntag, 15. August: TAB Collective, feat. Pat Appleton & Ken Norris; Samstag, 21. August: The Baseballs; Sonntag, 22. August: Max Mutzke; Sonntag, 29. August: Kaiser Quartett; Samstag, 4. September: Ghalia Volt; Sonntag, 5. September: Pohlmann; Samstag, 11. September: Cassandra Steen.

18,5 Meter hohe Riesenrutsche und 150 Meter Zipline

Neben Livemusik am Wochenende erleben Gäste im Rahmen des Sommerprogramms täglich Highlights für Groß und Klein: Neu ist in diesem Jahr die 18,5 Meter hohe Riesenrutsche mit drei verschiedenen Bahnen sowie die 150 Meter Zipline, an der es mit rasantem Tempo einmal quer durch den Park geht.

E-Boote, Workshops für Kinder, kulinarische Highlights und eine riesige Spiel- und Springlandschaft runden den perfekten Tages- oder Wochenendausflug ab.

Die aktuellen Voraussetzungen für den Besuch der Autostadt finden Besucherinnen und Besucher unter autostadt.de/aktuell.

red

