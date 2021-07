Inzidenz in Wolfsburg steigt: Disko-Tanz jetzt nur mit Maske

Wolfsburg. Ab Mittwoch gelten in Wolfsburgs Diskotheken und Clubs strengere Corona-Regeln. So reagieren die Betreiber auf die neuen Vorschriften.

Im November 2019 herrschte in der Esplanade in Wolfsburg noch volles Haus (Archivfoto), drei Monate später musste die Disko in der Wielandstraße wegen Corona erstmals schließen. Nach monatelangem Corona-Lockdown feierte der Club im Juni 2021 den zweiten Neustart. Angesichts der verschärften Corona-Regeln stellt Club-Chef Jan Schroeder den Betrieb jetzt wieder ein.

Nach monatelanger Corona-Zwangspause öffneten im Juni in Wolfsburg die ersten Clubs und Diskotheken ihre Türen für Tanzfreudige – nun werden die Betreiber wieder ausgebremst: Weil die Inzidenz in Wolfsburg drei Tage in Folge deutlich über dem laut Stufenplan des Landes maßgeblichen Wert von 10 lag, tritt eine neue Allgemeinverfügung der Stadt in Kraft.

Die besagt: Ab Mittwoch gilt im Stadtgebiet bis auf Weiteres „Stufe 1“. Dazu gehört, dass in Clubs und Diskotheken nur mit Maske getanzt werden darf. Zudem gilt eine Kapazitätsgrenze von 50 Prozent – und auch eine Testpflicht gibt es weiterhin. In Wolfsburg liegt die Inzidenz am Dienstag bei 20,9.

Keine Party: Esplanade bleibt am Wochenende geschlossen

Wie reagieren Wolfsburgs Club-Betreiber auf die neuen Vorschriften? „Ich kann nicht gewährleisten, dass die Leute Maske tragen. Wenn Alkohol im Spiel ist, hält sich kaum einer daran“, sagt Jan Schroeder, Betreiber der Esplanade in der Wielandstraße. „Wir werden deshalb am Wochenende nicht aufmachen.“ Erst vor gut zwei Wochen feierte der Club Wiederöffnung. Die „Espe“ wird von Stammgästen über Generationen hinweg als ihr Wohnzimmer geschätzt. „Das Interesse war nach der Eröffnung groß. Wir sind eigentlich bis Monatsende komplett ausgebucht“, erzählt Schroeder und ergänzt: „Wir waren auf einem guten Weg.“

Im Spätsommer vergangenen Jahres wagte Schroeder als einer der ersten Disko-Betreiber in Niedersachsen den Vorstoß, unter Einhaltung der Corona-Schutzmaßnahmen und in Abstimmung mit dem Gesundheitsamt seinen Club wieder zu öffnen. Er baute den Club um und separate Boxen auf. Die Gäste durften in Gruppen am Tisch sitzen – nur nicht tanzen. Mit steigenden Inzidenzzahlen war das Konzept hinfällig.

Esplanade-Chef: Vorbereitungen für Open-Air am 31. Juli laufen

Auch jetzt geht es für die Esplanade wieder zurück in den Lockdown. „Wir hatten drei schöne Wochen. Im August wären wir in die Sommerpause gegangen“, sagt Schroeder, „jetzt nimmt alles ein abruptes Ende. Das nervt“. Die Planungen für ein großes Open-Air am 31. Juli laufen aber weiter. „Es wird eine richtige Techno-Party, kein Blockflöten-Konzert“, erzählt Schroeder. Bis zu 500 Gäste sollen vor der Esplanade ohne Maske feiern können.

Gefrustet ist der Club-Chef vor allem über das Festhalten am Inzidenzwert. „Angesichts der hohen Impfquote ist der Wert nicht mehr aussagekräftig“, ärgert sich Schroeder. Ghandi Said Al Hassan sieht das ähnlich. Seit knapp fünf Jahren betreibt er das „K-Four“ im Kaufhof. „Die Inzidenzwerte waren wichtig, wir müssen jetzt aber auf andere Zahlen schauen“, sagt der Club-Betreiber.

Trotz Maskenpflicht: K-Four im Kaufhof öffnet

Vom Öffnen halten ihn die verschärften Corona-Regeln nicht ab: Am Wochenende geht der Disko-Betrieb im Kaufhof weiter. 70 Gäste dürfen dann in die normalerweise das Doppelte fassende Diskothek. Am Eingang müssen sie einen negativen Corona-Test vorweisen und ihre Kontaktdaten hinterlassen. Nur am Sitzplatz dürfen sie die Mund-Nasen-Bedeckung abnehmen. „Ich stehe mit der Stadt in Kontakt wegen der Abstandsregeln“, sagt der Inhaber.

Als erster Club-Inhaber in Wolfsburg öffnete Ghandi Said Al Hassan, der auch das benachbarte Alt-Berlin im Kaufhof betreibt, Mitte Juni. Jetzt macht er sich Sorgen, dass die Zahlen noch weiter steigen. „Als wir geöffnet haben, war uns klar, dass diese Zeiten wieder kommen. Man bangt jeden Tag“, sagt der Club-Chef. Große Hoffnung setzt er darauf, dass sich die Lage bald verbessert. „Das würde uns auch die Organisation erleichtern. DJs und Personal können wir gerade nur für die nächsten zwei Wochen planen.“

Tanzlokal Blondt öffnet – Tanzfläche bleibt geschlossen

Besorgt blickt auch Anna Windt vom Tanzlokal Blondt am Schachtweg in die Zukunft. Erst vor einer Woche hat sie den Neustart nach dem Corona-Lockdown gewagt. „Das erste Wochenende war sehr verhalten, wegen der Beschränkungen sind nur wenige Gäste gekommen“, sagt die Betreiberin.

Am Wochenende will sie das Tanzlokal unter den verschärften Regeln öffnen – dann aber ohne Tanzfläche. „Der Plan ist, dass wir als Kneipe öffnen. Dann schauen wir, wie es weitergeht.“ Geschlossen bleibt weiterhin der Sauna-Klub, wie es auf der Internetseite des Hallenbads heißt. Mindestens bis Ende August müssen Tanzfreudige auf die Eröffnung warten.

Diese Corona-Regeln gelten ab 14. Juli in Wolfsburgs Clubs

Laut niedersächsischen Corona-Verordnung ist Nachtleben bei einer Inzidenz unter 35 erlaubt, allerdings nur unter strengeren Regeln: Der Zugang zu Clubs und Diskotheken ist nur mit einem negativen Corona-Test beziehungsweise einem Impf- oder Genesenennachweis möglich.

Auch wenn drangvolle Enge ein Merkmal von Bars und Clubs darstellt, muss hierauf erst einmal wieder verzichtet werden: Diskotheken und Clubs in Wolfsburg dürfen ab Mittwoch laut Allgemeinverfügung der Stadt nur mit 50 Prozent der zulässigen Personenkapazitäten öffnen.

Tanzen ohne Maske ist bei einer Inzidenz zwischen 10 und 35 nicht mehr möglich: Die Mund-Nasen-Bedeckung darf nur am Sitzplatz abgenommen werden, ansonsten herrscht Maskenpflicht.

