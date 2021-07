Das gibt Klaus Mohrs dem Wolfsburger Rat mit auf den Weg

Abschied Teil eins: Zu seiner letzten von 191 Ratssitzungen dankten Oberbürgermeister Klaus Mohrs (Zweiter von rechts) am Mittwoch (von links) die Bürgermeister Günter Lach, Bärbel Weist und Ingolf Viereck sowie Ratsvorsitzender Ralf Krüger mit Blumen, einem Geschenkkorb und einem Wolf auf Bronzesockel, der ihn, so Krüger, "an gute, schöne, aber auch schwierige Zeiten" und an alles, was Mohrs als Oberbürgermeister und Dezernent geleistet hat, erinnern soll.

Den ersten großen Abschied nimmt Klaus Mohrs am Mittwochabend. Seine 191. Ratssitzung ist für den scheidenden Oberbürgermeister die letzte. Die Familie hört zu, als der Ratsvorsitzende Ralf Krüger die Verdienste seines Parteikollegen würdigt, der seit seinem ersten Tag als Oberbürgermeister im Januar 2012 „ein gewaltiges Paket“ zu stemmen hatte.

„Es ist in der Amtszeit von Klaus Mohrs sehr viel auf den Weg gebracht worden“, bilanzierte Krüger. Mohrs startete eine Wohnungsbauoffensive, durch die tausende Wohneinheiten entstanden sind. Neben den Hellwinkel-Terrassen, den Steimker Gärten und dem Sonnenkamp seien auch viele kleinere Baugebiete initiiert worden, bemerkte Krüger.

Der SPD-Ratsherr erwähnte den dreistelligen Millionenbetrag, der in den vergangenen zehn Jahren in die Schulen investiert wurde, 1500 zusätzliche Kitaplätze. Das Klinikum wurde in Mohrs Amtszeit saniert und ausgebaut, Sportstätten modernisiert, große Teile des Stadtgebietes ans Glasfasernetz angeschlossen.

Klaus Mohrs musste als Oberbürgermeister Abgas- und Coronakrise meistern

Schon fast nebenbei liefen da die Sanierung des Scharoun-Theaters, die Planung einer Lager-Gedenkstätte auf dem Laagberg und die Weiterentwicklung des Allerparks. Der Masterplan für das „großes Zukunftsprogramm“ Nordhoffachse wurde erstellt. Vorher waren auf die Schnelle Tausende Flüchtlinge unterzubringen.

Zeitgleich mit ihnen kam Dieselgate. „Herr Mohrs musste mit dem VW-Abgasskandal und der Corona-Pandemie zwei große Krisen meistern,“ sagte Krüger. Die vielen Corona-Todesfälle im Hanns-Lilje-Heim, so Krüger, seien für den OB „sicherlich die größte persönliche Belastung“ gewesen.

Drei Ratssitzungen sind Klaus Mohrs in besonderer Erinnerung geblieben

Mohrs dankte dem Rat und den Verwaltungsmitarbeitern, sprach von besonderen Momenten im Rat: Von einer „des Anlasses würdigen Diskussion“ zur Gedenkstätte auf dem Laagberg, von seiner zweiten Ratssitzung als Oberbürgermeister, in der er seinen Sohn Falko als Ratsmitglied verpflichten durfte, von der Verabschiedung des Ersten Stadtrates Werner Borcherding, seines langjährigen Weggefährten.

Auch von dem, was unvollendet blieb: Auch der zweite Anlauf zu einer Fusion mit Helmstedt sei „aus verschiedensten Gründen erfolglos“ geblieben, bedauerte der OB. Er äußerte sich jedoch überzeugt davon, dass ein dritter Anlauf stattfindet: „Es sind Veränderungen nötig.“

Mohrs übt Kritik an Regelbrüchen im Wolfsburger Wahlkampf

Deutliche Kritik äußert er an den ungeduldigen Wolfsburger Wahlhelfern verschiedener politischer Couleur, die am Sonntag einen Tag zu früh Laternenpfähle mit Wahlplakaten zupflasterten. Ihn habe dies etwas an die Stadtwerkeaffäre erinnert, sagte Klaus Mohrs: Wieder sei nicht wichtig gewesen, was im Gesetz steht, sondern das, was einem nutzt. „Sie müssen in den nächsten Jahren zusammenarbeiten, und dazu gehört, dass man sich vertrauen kann“, ermahnte er die Ratsmitglieder.

