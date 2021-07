Nach langem Disput: Schmidt kann in Wolfsburgs Nordstadt bauen

An der Schulenburgallee kann das Unternehmen Schmidt rund 60 Wohnungen errichten. In seiner letzten Sitzung in der aktuellen Zusammensetzung gab der Wolfsburger Rat grünes Licht für das Bauvorhaben.

Was wurde über dieses Projekt gestritten, kurz vor Schluss noch einmal die Planung geändert. Nun aber hat sich der lange Atem für das Bauunternehmen Schmidt gelohnt: Der am Mittwoch getroffene Satzungsbeschluss des Wolfsburger Rates gibt ihm die Möglichkeit, gegenüber vom Neuen Teich drei Mehrfamilienhäuser mit rund 60 Wohnungen zu errichten.

2012 wurde das Bebauungsplanverfahren angestoßen. Reichlich Kritik kam von Anfang an aus der Nachbarschaft. Einige wollten die baumbestandene Grünfläche erhalten sehen. Einige lehnten zusätzlichen Verkehr in der Straße Am Gutshof oder den dorthin führenden Straßen ab. Auf einige traf beides zu. Zumindest die Verkehrsproblematik wurde am Ende der neun Jahre abgewendet: Ein- und Ausfahrt der Wohnanlage werden an der Schulenburgallee gebaut.

Die Mehrheit zugunsten des Projektes fiel im Rat auch nach so langer Zeit dünn aus: 27 von 46 Ratsmitgliedern stimmten für die Häuser.

SPD und CDU tragen neue Wohnanlage an der Schulenburgallee mit

Auch die Ortsbürgermeisterin Immacolata Glosemeyer (SPD), die sich Wohnungen für drei Generationen erhofft – ein Angebot, das es in der Nordstadt noch nicht gebe. Sie verwies auf die gute Infrastruktur des Stadtteils mit einem neuen Supermarkt und einem neuen Familienzentrum. „Es ist alles dort vorhanden, was bedient werden muss“, sagte Glosemeyer und betonte. „Das geht nur, wenn man Zuwachs hat in der Nordstadt.“

Auch Angelika Jahns (CDU) zeigte sich zufrieden, ihre Fraktion trug die Planung mit. „Wir haben insbesondere Wert darauf gelegt, dass die Erschließung über die Schulenburgallee läuft“, sagte Jahns. „Wir sind mit unseren Forderungen durchgedrungen.“ Vom Investor wünschen sich die Christdemokraten nun eine vernünftige Gestaltung der Mietpreise.

PUG und AfD lehnen das Bauvorhaben gegenüber vom Neuen Teich ab

Jens Tönskötter (PUG) glaubt nicht daran. Er kritisierte, dass die „rekordverdächtige“ Kritik der Bürger an den Befürwortern der Wohnanlage ebenso abgeprallt sei wie das Argument, dass es im hochpreisigen Wohnungssegment bereits Leerstand gebe. „Wir werden wieder hochpreisige Wohnungen bekommen“, so Tönskötter. Warum das Vorhaben politisch durchgezogen werde, verstehe er nicht.

Zu hoch und zu dicht an bestehenden Gebäuden wird die Wohnanlage nach Meinung der AfD, die den Bebauungsplan wie die PUG ablehnte. „Die Leute, die dort wohnen, wollen auch ein angenehmes Wohnumfeld haben“, sagte der Fraktionsvorsitzende Thomas Schlick. Seiner Meinung nach hätte man mit der Bebauung dieser Fläche warten können, bis die anderen angefangenen Quartiere fertiggestellt sind.

Fragen zum Artikel? Mailen Sie uns: redaktion.online-bzv@funkemedien.de