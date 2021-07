Reislingen - Mohrs: „Die Nordspange macht keinen Sinn“

Die für die Reislinger wohl entscheidenden Sätze lieferte Klaus Mohrs am Ende: „Die Nordspange wird es nicht geben. Sie macht keinen Sinn. Im Rathaus gibt es keinerlei Überlegungen mehr zu ihr, sie ist überflüssig.“ Der Oberbürgermeister begründete dies mit der Verkehrsplanung für den Südosten, den Ausbau von L 290 und Dieselstraße. Wann dies der Fall sein wird, dazu wird bisher allerdings kein genauer Zeitplan genannt.

Sonnenkamp und Nordspange. Die viel diskutierte Ost-West-Verbindung sei ad acta gelegt, so die Verwaltung. Foto: Grafik: Jürgen Runo

Christine Fischer, CDU, hatte zuvor die Sorge der Menschen, die am Südrand von Reislingen wohnen, vorgetragen. Im Hintergrund steht der von der Verwaltung geplante neue Zuschnitt der Ortsratsgrenzen. Reislingen tritt darin einen Teil an Nordsteimke ab. Zwischen Nordsteimke und Reislingen soll das Neubaugebiet Sonnenkamp entstehen. Als Gegenleistung für die Abgabe von Reislinger Gebiet fordere man das Zugeständnis ein, dass Reislingen an allen Ortsratssitzungen, in denen es um den Sonnenkamp gehe, beteiligt werde. „Und die Nordspange muss aus dem Flächennutzungsplan heraus“, so Christine Fischer, die nach eigenem Bekunden ausdrücklich auch im Namen der übrigen Fraktionen im Ortsrat sprach. Die CDU brachte dazu einen Antrag ein, der allerdings im Rat keine Mehrheit fand.

Nichtsdestotrotz entspann sich eine vehemente Debatte über die Bedeutung der Ortsräte überhaupt. So forderte Peter Kassel, Ortsbürgermeister von Ehmen und Mörse, mit Blick auf andere Konflikte, die sich stadtweit zwischen den Orten in den zurückliegenden Jahren ergeben hatten, ein: „Ich bitte es zu unterlassen, dass die Ortsräte gegeneinander ausgespielt werden.“ Ratsvorsitzender Ralf Krüger fand, dass man die Stadt doch stets als Ganzes im Blick haben müsse ...

