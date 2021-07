Besonders Kinder leiden in der Pandemie.

Pandemie verstärkt Defizite Wolfsburger Rat: Hilfsprogramm für Kinder in der Pandemie

Nach fünfeinhalb Stunden Sitzung war es eine Vorlage, die anschließend einstimmig beschlossen wurde, die für einen lautstarken Disput sorgte. Ausgelöst durch Thomas Schlick, AfD. Für Kinder, die – auch durch die Pandemie – belastet sind, soll ein Fallmanagement aufgebaut werden. Vier Geschäftsbereiche seien daran beteiligt, so Berichterstatterin Immacolata Glosemeyer, SPD. „Gesundheit, Soziales, Jugend und Schule. Es geht um Kinder, die schon Defizite mitgebracht haben und die sich in der Pandemie noch verstärkt haben.“

Sechstelliger Betrag für Präventionsarbeit

Ein Präventionsteam für Kinder und deren Eltern soll zusammengestellt werden. Es geht um Diagnostik, Beratung, Wege, dass die Kinder psychische wie physische Hilfe erhalten. Gedacht ist an medizinische bis hin zur sporttherapeutischen Hilfe. 274.100 Euro sollen dafür bereitgestellt werden.

Thomas Schlick zeigte sich erfreut, dass „nun endlich in einer Vorlage drinsteht, dass die Kinder in der Pandemie leiden“. Dass Stellen eingerichtet werden müssten, um die Schäden zu reparieren, sei unakzeptabel. „Erst der Lockdown und dann Psychologen einstellen. So geht das nicht.“ Unterbrochen von Zwischenrufen wollte der AfD-Politiker einmal mehr erläutern, welche Position seine Fraktion beim Thema Corona-Maßnahmen vertritt. Es wurde laut und lauter, Vorsitzender Krüger musste eingreifen. Der Rat sei „viel zu feige, alles auszuhalten“, erboste sich Schlick.

Fragen zum Artikel? Mailen Sie uns: redaktion.online-bzv@funkemedien.de