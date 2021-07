Die IG Metall Wolfsburg will einen neuen Weltrekord aufstellen. Das Ziel: Innerhalb von 75 Stunden will die Gewerkschaft 75.000 Eisportionen in der Region verteilen. Überwacht wird der Rekordversuch vom Rekord-Institut für Deutschland. Das Probeeis geschleckt haben (von links): Matthias Disterheft, Geschäftsführer und Kassierer, Rekordrichter Olaf Kuchenbecker, Christian Matzedda, zweiter Bevollmächtigter und Geschäftsführer, Eismacherin Daniela Pataj-Vogt und Flavio Benites, erster Bevollmächtigter und Geschäftsführer der IG Metall Wolfsburg.