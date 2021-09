Traktor fängt in Fallersleben Feuer und brennt vollständig aus

Fallersleben. Der Schaden des Unglücks am Samstagabend beläuft sich auf einen sechsstelligen Betrag. Unglücksort war ein Flurstück im Weyhäuser Weg.

Ein Traktor ist am Samstag aus noch ungeklärter Ursache in Fallersleben abgebrannt.

Polizei in Wolfsburg

Während Mäharbeiten auf einem landwirtschaftlichen Flurstück im Weyhäuser Weg kurz vor dem Entsorgungszentrum Wolfsburg hat ein Traktor am Samstagabend Feuer gefangen und ist in der Folge vollständig ausgebrannt. Wie die Polizei mitteilte, geriet das Fahrzeug aus noch ungeklärter Ursache gegen 18.30 Uhr in Brand.

Der Besitzer, ein 58-jähriger Mann, sah die Flammen zwar noch rechtzeitig, konnte aber gegen sie nichts mehr ausrichten. Das galt auch für die alarmierte Feuerwehr. Der Schaden beläuft sich nach Schätzungen der Polizei auf einen niedrigen sechsstelligen Betrag.

red

