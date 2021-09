Fahrradfahrerin stürzt über nicht angeleinten Hund

Ein Hund, der nicht angeleint war, sorgte für einen Unfall in der Straße Neue Reihe. Nach Aussagen von Zeugen befuhr gegen 16.49 Uhr eine 69 Jahre alte Radfahrerin aus Wolfsburg den Radweg. In der dortigen Unterführung lag ein großer dunkler Hund unangeleint mitten auf dem Weg. Die 69-Jährige erkannte das Tier zu spät und kollidierte mit dem Dobermann-Schäferhund-Mischling. Dabei stürzte sie und zog sich mehrere Verletzungen zu. Sie wurde medizinisch versorgt und zur weiteren Untersuchung ins Klinikum verbracht.

Der Hund schien sich auf den ersten Blick keinerlei Verletzungen zugezogen zu haben, sollte aber von seinem Halter noch am selben Tag einem Tierarzt vorgestellt werden. Wo sich der Halter des Hundes zur Unfallzeit aufhielt und warum das Tier nicht angeleint auf dem Radweg lag, werden die weiteren Ermittlungen ergeben.

Passat in Neindorf gestohlen

In der Nacht zum Donnerstag wurde in der Straße Am Moosholz in Neindorf ein zehn Jahre alter grauer Passat entwendet. Der 43-jährige Eigentümer hatte ihn am Mittwochabend vor der Haustür geparkt. Als seine Frau am nächsten Morgen zur Arbeit fahren wollte, stellte sie fest, dass der Passat gestohlen worden war. Der Schaden dürfte sich nach ersten Schätzungen auf etwa 5.500 Euro belaufen. Zeugenhinweise bitte an das 2. Fachkommissariat unter der Telefonnummer (05361) 4646-0.

Unfallfahrer war betrunken und hatte keinen Führerschein

Die Polizei hat weitere Details zu dem Unfall, der sich am Donnerstagabend auf der Landesstraße 290 zwischen Hehlingen und Almke ereignete (wir berichteten), bekanntgegeben. Demnach überschlug sich der Golf des 38-Jährigen mehrfach, ehe er zum Liegen kam. Der Fahrer zog sich erhebliche Verletzungen zu. Die Beamten stellten starken Alkoholgeruch in der Atemluft des 38-Jährigen fest. Ein Atemalkoholtest erbrachte 2,23 Promille.

Zudem kam heraus, dass sein Führerschein bereits vier Tage zuvor ebenfalls aufgrund einer Trunkenheitsfahrt abgenommen und beschlagnahmt wurde. Somit wird sich der 38-Jährige demnächst vor Gericht nicht nur wegen des Fahrens unter Alkoholeinfluss, sondern auch wegen des Fahrens ohne gültige Fahrerlaubnis verantworten müssen.

Das Fahrzeug erlitt bei dem Unfall einen Totalschaden und musste abgeschleppt werden.

red

