Betrüger erbeuten mehrere tausend Euro mit einer App

Durch eine falsche Sicherheits-App wurde am Montagnachmittag ein 67-jähriger Rentner um mehrere tausend Euro betrogen. Durch die Eingabe von zwei Transaktionsnummern erhielten die Betrüger Zugang zu seinen Konten, und es kam zu Kontoabbuchungen, wie die Polizei Wolfsburg mitteilt.

Am Montagnachmittag hatte der Rentner vor seinem Laptop gesessen und sich beim Online-Banking seiner Bank eingeloggt. Zeitgleich erschien die Werbung für eine VR-SecureGoPlus-App. Da er mit seiner bisherigen Secure-App zufrieden war, hatte er diese Werbung in den letzten Tagen ignoriert. An diesem Tag öffnete er jedoch die Werbung und erhielt zwei E-Mails an seine Mailanschrift.

Nun bestätigte er den „Klicke hier“-Button, woraufhin dem 67-Jährigen zwei Transaktionsnummern (TAN) angezeigt wurden. Diese gab er in dem Glauben, nun die neue Secure-App zu erhalten, ein. Doch anstelle einer neuen App wurden zwei Abbuchungen von seinem Konto vorgenommen.

Die Polizei rät dazu, bei zugesandter Werbung immer vorsichtig zu sein. In keinem Fall sollten unbekannte Links geöffnet und schon gar nicht leichtfertig TAN eingetragen oder weitergegeben werden, so die Polizei.

red

