16-Jähriger schlägt in Wolfsburger Supermarkt um sich

Er wollte mit einer Freundin Zigaretten stehlen und schlug dann um sich, als er von einer Angestellten des Lebensmittelladens an der Flucht gehindert wurde. Ein 16-Jähriger wird sich demnächst wegen räuberischen Diebstahls vor Gericht verantworten müssen.

Der Beschuldigte war am Mittwoch gegen 13.30 Uhr der Angestellten eines Discounters in der Halleschen Straße aufgefallen, als er sich mit seiner weiblichen Begleitung diverse Zigarettenschachteln aus dem Zigarettenautomaten an der Kasse zog und damit im hinteren Bereich des Ladens verschwand. Hier ließ das Duo die Schachteln unter ihrer Kleidung verschwinden. Die Angestellte alarmierte den Marktleiter und man sprach die Jugendlichen an. Diese fühlten sich ertappt und gaben ihre Beute heraus.

Ihr Newsletter für Wolfsburg & Region Kostenlosen Newsletter bestellen und täglich das Neueste aus der Region im Postfach lesen. E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

Lesen Sie mehr Nachrichten aus Wolfsburg:

Während die derzeit unbekannte weibliche Jugendliche plötzlich flüchtete, hielten die Angestellten den 16-Jährigen fest, der sich nun nach Leibeskräften wehrte und um sich schlug, wie die Polizei schildert. Dabei zog sich eine Angestellte leichte Verletzungen zu. Zwei weitere Angestellte kamen ihren Kollegen zur Hilfe und hielten den jungen Mann bis zum Eintreffen der Polizei fest. Der Jugendliche wurde nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen den Eltern übergeben.

Die Polizei hofft darauf, dass Zeugen die flüchtige jugendliche Begleiterin aufgefallen ist. Hinweise unter der Rufnummer (05361) 46460 entgegen.

Polizei erwischt zwei Fahrer ohne Führerschein

Der Polizei gingen am Mittwochnachmittag zwei Autofahrer ins Netz, die beide ohne Führerschein unterwegs waren. Gegen 16.10 Uhr erwischte sie auf der Helmstedter Straße einen 59-Jährigen. Auf Bitten der Beamten um Aushändigung des Führerscheins erklärte der Mann aus dem Landkreis Helmstedt, dass er keine Fahrerlaubnis besäße. Gegen ihn wurde ein Strafverfahren wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis eingeleitet.

Gegen 18.45 Uhr hielt eine weitere Streifenbesatzung einen Klein-Lkw an, der trotz Durchfahrtsverbot die Baustelle zwischen Heiligendorf und Barnstorf zu umfahren versuchte. Auch der 41-Jährige aus Braunschweig konnte keinen Führerschein vorlegen. Zudem stellten die Beamten fest, dass der Fahrer unter dem Einfluss alkoholischer Getränke stand. Ein Atemalkoholtest ergab 0,88 Promille. Gegen den 41-Jährigen wurde ein Strafverfahren wegen des Verdachts auf Fahren ohne Fahrerlaubnis sowie ein Ordnungswidrigkeitenverfahren wegen des Fahrens unter Alkoholeinfluss eingeleitet.

Ihn erwarten beim erstmaligen Alkoholvergehen deshalb ein Bußgeld von 500 Euro, 1 Monat Fahrverbot und 2 Punkte in der Verkehrssünderkartei.

red

Fragen zum Artikel? Mailen Sie uns: redaktion.online-bzv@funkemedien.de