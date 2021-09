Dieser Enno-Regionalzug entgleiste am frühen Freitagmorgen in Wolfsburg.

Zugunfall in Wolfsburg Enno entgleist bei Rangierfahrt in Wolfsburg – Züge fallen aus

Aktuell kommt es zu Zugausfällen im Wolfsburger Hauptbahnhof. Auch Zugreisende in Braunschweig müssen sich wegen umgeleiteter Fernverkehrszüge auf massive Verspätungen einstellen. Grund dafür ist nach Angaben der Polizei ein missglücktes Rangiermanöver, das sich um kurz nach 4.30 Uhr auf Höhe der Heinrich-Nordhoff-Straße ereignet habe. Wie Björn Pamperin, Leiter der Unternehmenskommunikation des Metronom, mitteilt, sei ein Enno bei der Bereitstellung des Zuges entgleist. Pamperin: „Es sollte die erste Fahrt des Tages werden.“

Keine Verletzten bei dem Rangierunfall, jedoch massiver Sachschaden

Fahrgäste oder Mitarbeiter (mit Ausnahme des Lokführers) waren zu dem Zeitpunkt noch nicht an Bord. Es wurde niemand verletzt. An dem Zug entstand, so Pamperin weiter, allerdings erheblicher Sachschaden, ebenso an den Gleisanlagen und der Oberleitung. Dadurch ist der Bahnhof Wolfsburg bis auf Weiteres für den Zugverkehr gesperrt. Wie ein Bahnsprecher mitteilte, würden ausschließlich Güter- und Personenzüge durch den Hauptbahnhof fahren.

Nicht mehr fahrtüchtig ist derzeit dieser Enno-Regionalzug. Foto: Metronom

Fernverkehrszüge werden aktuell umgeleitet, Verspätungen von bis zu einer Stunde seien nach Angaben der Bahn die Folge. Für Fahrgäste des Enno bedeutet der Bahnunfall: Alle Züge des Enno beginnen und enden in Fallersleben. Zwischen Wolfsburg-Hauptbahnhof und Wolfsburg-Fallersleben fahren vier Busse. Durch die Sperrung des Bahnhofs Wolfsburg seien außerdem neun weitere Züge des Enno eingeschlossen und könnten nicht wie sonst eingesetzt werden. Dadurch müssen einzelne Fahrten des Enno entfallen, vor allem die Verstärkerfahrten.

Aktuelle Fahrplanauskunft gibt es online

Aktuell fahre der Enno einen Stundentakt, so Pamperin. Bei den Fahrten von und nach Hildesheim (RE50) komme es aktuell zu etwa zehn Minuten Verspätung. Die Sicherungs- und Aufräumarbeiten in Wolfsburg würden voraussichtlich den ganzen Tag andauern.

Die Metronom-Eisenbahngesellschaft bittet alle Fahrgäste, sich vor Antritt der Fahrt in der elektronischen Fahrplanauskunft (www.der-enno.de oder App) über die gewünschte Fahrt zu informieren. Alle Verspätungen oder ausfallenden Fahrten seien dort minutenaktuell hinterlegt.

Dieser Artikel wird aktualisiert.

