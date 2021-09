Besuch des SPD-Kanzlerkandidaten Olaf Scholz im Kulturzentrum Hallenbad: Auf eine rot-gelb-grüne Regierung mit ihm hoffen in Wolfsburg die Sozialdemokratin Christa Westphal-Schmidt und der Volt-Ratsherr Stefan Kanitzky. Der Grüne Frank Richter und der Liberale Marco Meiners schwanken zwischen Ampel und Jamaika.

Wolfsburg. Die Präferenzen für die Regierungsbildung sind unterschiedlich, doch eines will in Wolfsburg keiner: Noch einmal eine Große Koalition in Berlin.