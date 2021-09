Zwei Autos in Wolfsburg mit Farbe beschmiert

Wolfsburg. Tatort ist die Schulenburgallee. Zudem ermittelt die Polizei wegen Brandstiftung in einem Kleingartenverein an der Reislinger Straße.

Die Polizei Wolfsburg sucht Zeugen für eine Sachbeschädigung in der Schulenburgallee und für eine Brandstiftung an der Reislinger Straße.

Unliebsame Überraschung für zwei Autobesitzer in der Schulenburgallee. Ihre Wagen sind zwischen Mittwochnachmittag und Donnerstagmorgen mit Farbe beschmiert worden.

Als die 67-jährige Polo-Besitzerin zu ihrem Fahrzeug ging, traute sie ihren Augen nicht. Der Pkw war vom Kotflügel über die Fahrertür bis zur Motorhaube mit schwarzer Farbe beschmiert. Die Frau verständigte die Polizei. Die Beamten stellten nur wenige Meter entfernt einen Golf fest, der ebenfalls Farbschmierereien an der linken Fahrerseite aufwies. Hinweise zu Tätern liegen derzeit nicht vor. Zeugen werden gebeten, sich bei der Wache in der Heßlinger Straße unter der Nummer (05361) 46460 zu melden.

Gartenlaube brennt an Reislinger Straße

Aus bisher unbekannten Gründen geriet Mittwochnacht eine Gartenlaube in einem Kleingartenverein an der Reislinger Straße in Brand. Ein Zeuge hatte Rauch entdeckt und umgehend die Feuerwehr gerufen. Beim Eintreffen der Rettungskräfte stand das Vordach des Gartenhauses in Flammen. Der Brand konnte schnell gelöscht werden. Die Brandermittler des 1. Fachkommissariates haben die Ermittlungen aufgenommen. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei unter der oben stehenden Nummer zu melden.

