Weihnachtsvorboten

82 Tage sind es noch bis Heiligabend. Das sind fast drei Monate. Doch die Weihnachtszeit hat in Wolfsburg schon früher begonnen. Schließlich macht man sich in der VW-Stadt seit Wochen Gedanken darüber, wie ein Weihnachtsmarkt in Corona-Zeiten aussehen könnte. In den Supermärkten stapeln sich die adventlichen Leckereien bereits seit dem Spätsommer: Lebkuchen, Spekulatius, Schokoladen-Adventskalender gibt es dort palettenweise zu kaufen. Und auch in dem ein oder anderen Geschäft in der Innenstadt können Sie sich die neueste Deko für die Adventszeit schon jetzt besorgen. Ich versuche jedes Jahr aufs Neue, bei den Leckereien so lange wie möglich zu widerstehen, aber es ist nicht leicht. Schließlich schmecken Lebkuchen und Co. auch schon im Herbst richtig lecker. Aber ich kann auch rigoros sein: Ostereier, Schoko-Hasen und Co. gibt es erst zu Ostern – ausnahmslos!

