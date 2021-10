Versuchter Überfall auf eine 18-jährige Wolfsburgerin

Wolfsburg. Sie konnte den Angreifer im Waldstück am Hochring mit Hilfe ihres Handys abwehren. In Detmerode brannte ein Müllcontainer.

Eine 18-Jährige ist in einem Waldstück am Wolfsburger Hochring von einem unbekannten Mann angegriffen worden. Mit Hilfe ihres Handys konnte sie den Angreifer jedoch abwehren und in die Flucht schlagen. Eine Fahndung der Polizei verlief bislang erfolglos.

Die 18-Jährige war am Montagmorgen in einem Waldstück zwischen der Breslauer Straße und dem Hochring unterwegs. Plötzlich hörte sie hinter sich ein Geräusch und drehte sich um. Hinter ihr stand ein unbekannter Mann, der ihr sofort den Mund zuhielt. Die junge Frau wehrte sich und schlug mit ihrem Handy in das Gesicht des Angreifers, der daraufhin seinen Griff lockerte. Als die Wolfsburgerin weglaufen wollte, versuchte er sie festzuhalten. Die 18-Jährige kam zu Fall und verletzte sich leicht. Sie rief laut um Hilfe, und der Unbekannte flüchtete.

Die Wolfsburgerin verständigte die Polizei. Der Mann war etwa 28 bis 35 Jahre und hatte schwarze Haare und einen Vollbart. Er war mit einer weißen Jacke, einer hellblauen Hose und schwarzen Schuhen bekleidet. Personen, die Hinweise zu dem gesuchten Mann geben können, werden gebeten, sich unter der Nummer (05361) 46460 zu melden.

Müllcontrainer brennt in Detmerode

In der Montagnacht geriet aus bisher unbekannter Ursache ein Müllcontainer in der Theodor-Heuss-Straße in Brand. Die Ermittlungen zur Brandursache dauern an. Beim Eintreffen der Polizei war die Feuerwehr bereits mit den Löscharbeiten beschäftigt. Im Anschluss konnten fünf weitere durch den Brand beschädigte Müllcontainer festgestellt werden.

