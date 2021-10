Wolfsburger Feierabendmarkt vor dem Bahnhof wird eingestellt

Der erst Ende August gestartete Feierabendmarkt auf dem Vorplatz des Hauptbahnhofes in Wolfsburg wird zunächst wieder eingestellt. Das teilte die Stadt Wolfsburg am Mittwoch mit. Donnerstags in der Zeit von 14 bis 19 Uhr konnten die Wolfsburger und Wolfsburgerinnen dort einkaufen. Der Markt findet vorerst letztmalig am Donnerstag, 7. Oktober, statt.

Die Situation sei durch Bahnstreiks, Homeoffice und Kurzarbeit schwierig

Grund sei, dass das Angebot von Kunden und Kundinnen bislang kaum angenommen worden sei. Die Situation zum Start des Feierabendmarktes sei durch Bahnstreiks, Homeoffice und Kurzarbeit schwierig. Auch in der bevorstehenden kalten Jahreszeit sei nicht mit mehr Kundschaft zu rechnen. Daher werde in Abstimmung mit den Marktbeschickern der Feierabendmarkt vorerst eingestellt. Im Frühjahr 2022 soll mit Beginn der wärmeren Jahreszeit ein Neustart geplant werden, heißt es seitens der Stadt.

Ihr Newsletter für Wolfsburg & Region Kostenlosen Newsletter bestellen und täglich das Neueste aus der Region im Postfach lesen. E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

Das Angebot richte sich an Besucher, Pendler und berufstätige Menschen

Das Angebot habe sich speziell an Besucher, Pendler und berufstätige Menschen gerichtet – denn die restlichen Wochenmärkte in Wolfsburg finden zwar an unterschiedlichen Wochentagen, aber immer ab dem frühen Morgen bis 13 Uhr statt. Die Standorte sind vor dem Rathaus, in Fallersleben, Westhagen, Vorsfelde und Detmerode sowie auf dem Brandenburger Platz und Hansaplatz.

Die Beschicker des Feierabendmarkts boten unterschiedliche Produkte an: „Neben Geflügel, Kräutern, Gewürzen und Tomaten werden auch Bio-Eier und Bio-Brot offeriert“, kündigte die Stadt zum Start des Marktes im August an. Zudem waren Stände mit Tiroler und mediterranen Spezialitäten vor Ort. „Für das leibliche Wohl sorgen zwei Imbisswagen“, sagte Stadtsprecher Ralf Schmidt.

Die Idee geht auf einen gemeinsamen Antrag von FDP und SPD zurück. Im Mai gab es im Ausschuss für Bürgerdienste grünes Licht für den Plan. Zuvor wurden die Beschicker der Wochenmärkte befragt: 16 der 57 Befragten hätten Interesse gezeigt. Mittwoch und Donnerstag wurden von den Händlern als die beliebtesten Tage angegeben. Weil mittwochs immer Markt auf dem Rathausplatz ist, hatte sich die Verwaltung für den Donnerstag ausgesprochen.

Fragen zum Artikel? Mailen Sie uns: redaktion.online-bzv@funkemedien.de