Im Herbst wird die Gartenschere gebraucht

Der Container für den Grünschnitt ist bestellt. Es ist ein Zeichen dafür, dass nun die kalte und dunkle Jahreszeit anbricht. Die Mieter des Kleingartenvereins Wellekamp in der Wolfsburger Stadt bereiten sich auf den Winter vor – und dazu gehört, noch einmal die Gartenschere hervorzuholen.

52 Gärten gibt es abseits der Goethestraße. Der Herbst ist da. Das sieht man ganz deutlich. Der Apfelbaum trägt noch einige Früchte, die Kürbisse sind riesig und strahlen in sattem Orange. Die gärtnerische Nutzung steht hier an oberster Stelle. Und so ist in diesen Wochen auch einiges an Arbeit nötig, um die Gärten winterfest zu machen. „Der Oktober ist ein guter Monat, um neue Gehölze zu pflanzen oder zu versetzen“, berichtet Björn Lubos.

Obstbäume werden erst im neuen Jahr geschnitten

Er ist der Fachberater für die Kleingärtner im Verein. Auch Rosen würden jetzt zurückgeschnitten – „und zwar sehr radikal“, sagt der Wolfsburger. Und ebenso die Johannisbeeren des Vorsitzenden Thomas Becker würden nun gekürzt, teilt dieser mit. Ziergehölze hingegen würden erst im Frühjahr, also wenn der Frost vorüber ist, zurückgeschnitten, erklärt Lubos. Auch Obstbäume würden erst im neuen Jahr geschnitten – mit Ausnahmen: So wird die Süßkirsche etwa nach der Ernte im Sommer geschnitten.

Heißt aber nicht, dass die Obstbäume derzeit nicht einen besonderen Schutz vertragen könnten. So empfiehlt Lubos, der sich an zahlreichen Wochenenden für den Verein im Bereich der Gartenpflege weiterbildete, Leimringe. Diese werden in der Regel um den Stamm gelegt. Es gibt aber auch Alternativen: Lubos verwendet hierfür bestimmtes Öl oder Raupenleim, damit streicht er den Stamm. „Ich würde von Chemie abraten“, sagt der Wolfsburger, während er den Stamm 15 bis 30 Zentimeter breit aufträgt. Der Ring soll den Baum vor einem Befall des Frostspanners oder der Kirschlaus schützen.

Blätter sollten vom Rasen genommen werden

Auch wichtig: Die sogenannten „Fruchtmumien“ sollten vom Baum entfernt werden, andernfalls könnten Krankheiten durch Pilze und andere Erreger für den Baum entstehen. Darüber hinaus empfiehlt Lubos, im Herbst noch einmal das Unkraut zu entfernen, die Erde aufzulockern und gerade zu ziehen. Laub sollte vom Rasen genommen werden, sonst wird er gelb. Die Blätter können beispielsweise in die Beete gelegt werden. Auch eine Düngung des Rasens im Herbst kann durchaus sinnvoll sein.

Wer sich unsicher ist, kann aber auch eine Bodenprobe abgeben – wo das in der Nähe möglich ist, müsse man recherchieren. „Die Analyse zeigt dann, was eventuell fehlt, was vielleicht zu viel enthalten ist – und dann kann man entsprechend gegensteuern“, erklärt Lubos.

Die Kleingärtner jedenfalls sind informiert: Am 16. Oktober können sie also die Grünschnitte loswerden. Damit verbunden findet stets ein kleines Treffen mit Suppe statt, freut sich Thomas Becker.

