Wolfsburg: Hündin Wilma wird weiter gesucht – tot oder lebendig

Wolfsburg. Die Anteilnahme ist groß nach dem Jagdhund, der vor einer Woche in einen Unfall auf der A39 beim Wolfsburg-Heinenkamp verwickelt war.

Noch immer ist unklar, wie es Wilma geht. Dienstag, 5. Oktober, um 18.45 Uhr hatte sich die eineinhalb Jahre alte Weimeraner-Hündin bei einer Spazierrunde im nördlichen Heinenkamp losgerissen, wurde auf der A39 vor einem Auto erfasst und war danach in der Böschung verschwunden. Seitdem gibt es keine Spur von dem Tier. Herrchen Sebastian Sachs aus Königslutter lässt nichts unversucht. Doch die Suche nach Wilma – oder ihrem Kadaver – blieb auch bis Montagnachmittag erfolglos. Ihr Schicksal bewegt unterdessen die ganze Region.

Tierfreunde haben sich in einer Facebook-Gruppe „Vermisste / zugelaufene Tiere Wolfsburg Gifhorn Braunschweig Helmstedt“ organisiert. Täglich werden dort neue Meldungen inseriert: Tragische Suchen nach entlaufenen Hunden, Katzen und Vögeln, traurige Fundmeldungen von toten Tieren, und ab und ab auch herzerwärmende Erfolgsmeldungen, dass ein Tier den Weg zurück nach Hause gefunden hat.

Nach dem Unfall stand Wilma wahrscheinlich unter Schock

Unsere Zeitung hatte am Samstag als erste über die Suche nach Wilma berichtet. Dieser Artikel wurde auch in der Tierfreunde-Gruppe veröffentlicht und die Suchmeldung dort allein fast 200 Mal geteilt. Weitere 100 Mal wurde der Facebook-Post unserer Redaktion geteilt. Auch bei Europas größtem Haustierzentralregister Tasso wurde eine aktuelle Suche nach Wilma geschaltet. Trotz dieser überwältigen Anteilnahme gibt es keine Hinweis, wo Wilma sein könnte.

Seit Dienstag vergangener Woche wir die junge Jagdhündin vermisst: Wo ist Wilma? Foto: Privat

Das Problem: Hunde, die in einen Autounfall verwickelt sind, stehen meist unter Schock, sind orientierungslos und verkriechen sich. Größere Suchtrupps und laute Stimmen könnten dann das Tier verschrecken und weiter forttreiben. Hinzukommt: Je länger der Kontaktabbruch zwischen Tier und Frauchen/Herrchen andauert, umso stärker wird das Instinktverhalten des Hundes. Unter Umständen reagiert der Hund dann nicht mehr auf die Stimme oder Pfiffe des Besitzers.

Hundebesitzer will Gewissheit haben

Am Sonntag war die Jägerschaft Wolfsburg im Einsatz mit ihrer Drohne. Die ist mit einer Wärmebildkamera ausgerüstet und überflog das Terrain. „Leider brachte der Drohneneinsatz keine neuen Spuren“, berichtet Sachs, dem es ein Anliegen ist, auch noch einmal öffentlich in unserer Zeitung der Jägerschaft für deren Unterstützung zu danken. Auch die vielfachen Anrufe führten bislang zu keinem konkreten Hinweise.

„Ich werde noch einmal mit der Polizei sprechen, ob der Mittelstreifen noch einmal gründlich abgesucht werden kann“, kündigte Sache an. Zudem will er gemeinsam mit Helfern am Dienstag die sehr schwer erreichbaren Flächen direkt zwischen Gewerbepark und der Autobahn abgehen.

Die Hoffnung stirbt zuletzt – wenngleich man nach fast einer Woche man wohl damit rechnen, dass das Tier den Unfall nicht überlebt haben könnte. Aber: Eine Whatsapp-Nachricht, die am Sonntag in Wolfsburg kursierte und laut der die Hündin angeblich tot nahe der Autobahn gefunden worden sei, erwies sich als Falschmeldung. Wie dem auch sei: Für Sachs ist es wichtig, dass er Gewissheit bekommt.

Hier die wichtigsten Daten zur Suche nach Wilma

Wilma hat rehgraues Fell und ein weißes Brustabzeichen. Das Tier trägt einen Transponder. Abgängig wurde sie am Dienstagabend gegen 18.45 Uhr nördlich des Gewerbegebietes Heinenkamp nahe der A39, zwischen der Abfahrt Flechtorf und Möse-Süd. Wer den Hund lebend sieht, sollte ihm nicht hinterherrennen, sondern Sichtungen zeitnah melden. Die Suchtdienstnummer bei Tasso lautet S2629630. Der 24-Stunden-Tasso-Notruf ist erreichbar unter 06190-937300. Herrchen Sebastian Sachs ist mobil erreichbar unter (0163)4366211.

