Wer hat wen zuerst ins Gesicht geschlagen?

Mit einem Nasenbeinbruch für einen 53-Jährigen aus Gotha endete eine Auseinandersetzung, an der ein 43-Jähriger beteiligt war. Er musste sich jetzt wegen Körperverletzung vor dem Strafrichter verantworten, da er gegen einen Strafbefehl Einspruch eingelegt hatte. Weil eine wichtige Zeugin fehlte, gab es jedoch noch kein Urteil. Die Verhandlung wird am 27. Oktober fortgesetzt.

Was genau im November vergangenen Jahres auf einem Supermarkt-Parkplatz passierte, darüber machten die Beteiligten unterschiedliche Angaben. Laut Anklage der Staatsanwaltschaft soll der 43-Jährige dem 53-Jährigen mit der Faust ins Gesicht geschlagen haben, so dass dieser eine Fraktur erlitt und operiert werden musste.

Bereits an der Supermarkt-Kasse hatte es Ärger gegeben

Der Angeklagte war mit seinem Kollegen auf Montage in Wolfsburg. Nach Feierabend fuhren die beiden Männer zum Einkaufen. Während der 32-Jährige in den Supermarkt ging, blieb der 43-Jährige im Auto sitzen. Als der Kollege mit seinen Einkäufen aus dem Supermarkt kam, stieg er aus dem Wagen, um ihm die Tür zu öffnen. Zu diesem Zeitpunkt habe der 53-Jährige schon auf dem Parkplatz herumgebrüllt. „Ich bin dann in Richtung des Schreihalses gegangen.“ Das spätere Opfer habe gedroht, „mir auf die Fresse zu schlagen. Dann hatte ich schon eine drin.“ Seine Mütze sei dabei weggeflogen, seine Brille kaputtgegangen.

Bereits an der Kasse im Supermarkt hatte es zuvor Ärger mit dem 32-Jährigen gegeben, weil dieser weder Abstand gehalten noch eine Maske getragen habe, berichtete der 53-Jährige. Er habe ihn darauf angesprochen. Draußen habe er den 32-Jährigen noch einmal aufgefordert, Abstand zu halten, und gesagt, dass er ansonsten die Polizei rufe. Der 43-Jährige habe ihn geschlagen. „Als ich mich wieder aufgerappelt hatte, habe ich das Fahrzeug nur wegfahren sehen“, berichtete das Opfer.

Der 43-Jährige soll sich nur gewehrt haben

Der 53-Jährige habe versucht, seinen Kollegen zu schlagen, sagte der 32-Jährige wiederum aus. Als dieser ihn zuvor gefragt habe, warum er keine Maske trage, „war ich schlecht gelaunt und habe patzig geantwortet, weil ich keine brauche“. Vor dem Markt soll der 53-Jährige dann den 43-Jährigen zuerst geschlagen haben, dieser habe sich nur gewehrt.

Die wichtigste Zeugin, die an jenem Tag die Polizei gerufen hatte und den Vorfall auch komplett gesehen haben soll, war zum Gerichtstermin verhindert. Ein Student der Polizeiakademie, der zu jener Zeit sein Praktikum bei der Polizei Wolfsburg absolvierte, sagte aus, dass nur noch der Geschädigte vor Ort gewesen sei, als Polizei und Krankenwagen vor Ort eingetroffen waren.

Verteidiger schlägt Angebot des Richters aus

Der 53-Jährige habe ausgesagt, dass ihm im Supermarkt ein Mann ohne Maske aufgefallen sei. Als auch draußen der Abstand nicht eingehalten wurde, habe er den 43-Jährigen weggeschoben. „Von beidseitigen Schlägen hat keiner der Beteiligten gesprochen“, sagte der Student. „Mein Mandant bleibt dabei, dass der andere zuerst geschlagen und er sich gewehrt hat“, sagte der Verteidiger des 43-Jährigen.

Damit kam das Angebot von Richter und Staatsanwaltschaft, den Einspruch gegen den Strafbefehl nur auf die Tagessatzhöhe zu beschränken, für ihn nicht infrage.

