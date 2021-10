Kriminalität in Wolfsburg Attacke am Wolfsburger Nordkopf – dem Opfer geht es besser

Ein 34 Jahre alte Mann wurde am Samstagabend Opfer eines Angriffs einer Gruppe Jugendlicher. Die wichtigste Nachricht: Dem 34-Jährigen aus Lehre geht es laut Polizeisprecherin Melanie aus dem Bruch wieder besser, er konnte das Klinikum mittlerweile verlassen. Derweil läuft die Fahndung nach der Gruppe der Angreifer.

Polizei überwacht mit Videokameras den Nordkopf schon seit dem Jahr 2007

Die Polizeimeldung am Wochenende zu dem Fall führte zu einer kontroversen Diskussion in den sozialen Medien. Vielfach wurde der Ruf nach Videoüberwachung dieses innerstädtischen Bereichs geäußert. Dabei gibt es die schon lange: Seit August 2007 kann die Polizei das Geschehen am Nordkopf mit mehreren Kameras live beobachten, zwei zeichnen auch auf.

Dem Entschluss, sie aufzustellen, war damals ein deutlicher Anstieg von Straftaten vorausgegangen, mehrheitlich begangen von Jugendlichen. Als Kriminalitätsschwerpunkt galt damals der nördliche Teil der Porschestraße am Zentralen Omnibusbahnhof.

Reicht die Qualität der Videos aus?

Dort ereignete sich auch der Vorfall am Samstag gegen 20 Uhr. Die Aufnahmen aus den Überwachungskameras werden nun ausgewertet. Fraglich sei allerdings, ob die Kameras den Vorfall in der Abendstunde so gut filmen konnten, dass auf den Aufnahmen Täter eindeutig zu erkennen sind, so aus dem Bruch.

Noch unklar sei, wie es zum Streit zwischen dem Mann und der Gruppe kam. Das Opfer wurde attackiert, erlitt Schläge am Kopf, ging zu Boden, wurde getreten. Dem Mann wurde anschließend sein Rucksack entwendet. Zur Höhe der Beute machte die Polizei noch keine Angaben. Zeugen setzen sich bitte mit der Polizeiwache unter Telefon 05361-46460 in Verbindung.

