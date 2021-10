Seit die Adler Real Estate vor Jahren ankündigte, in Vorsfelde aufzustocken, sind die Mieter in Aufruhr. Neue Sorgen schürt die befürchtete Übernahme ihrer Wohnungen durch Vonovia oder LEG.

Wolfsburg. Die Adler Group will 15.500 Wohnungen an die LEG verkaufen – auch Einheiten in Wolfsburg. Vorsfelder Mieter rufen die Stadt um Hilfe an.