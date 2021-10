Vor dem wohl größten Umbruch in seiner Geschichte steht der VW-Konzern. Begleitet von der Sorge wegen Arbeitsplätzen, die verloren gehen könnten.

Wolfsburg. Was ist dran an den Befürchtungen, dass VW jeden vierten Arbeitsplatz abbauen will? Der Betriebsrat fordert zunächst ein klares Wort vom Vorstand.