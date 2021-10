Im Wakepark in Wolfsburg wird das Kürbisfest gefeiert

Auf dem Steg und am Strand des Wake Parks in Wolfsburg, Berliner Ring 1 (Allerpark), steigt am kommenden Samstag, 23. Oktober, wieder das Kürbisfest. Von 12 Uhr bis Sonnenuntergang bietet der Wakepark laut einer Mitteilung hausgemachte Kürbissuppe und Kürbiskuchen sowie Leckeres vom Grill an.

Auch das Kürbisschnitzen inklusive der Wahl zum schönsten Kürbis werde es wieder geben, wie es weiter heißt. Beim Herbstbasteln und Kinderschminken können sich die jungen Besucher kreativ austoben. Die Wahl des schönsten geschnitzten Kürbis findet um 16 Uhr statt. Dabei gibt es attraktive Preise zu gewinnen.

red

