Wolfsburg. In zwei Wolfsburger Wohnungen sind Unbekannte eingestiegen. Die Täter nutzten die Abwesenheit der Wohnungsinhaber in Detmerode und Köhlerberg.

In zwei Wolfsburger Wohnungen sind Unbekannte eingestiegen. Die Polizei sucht Zeugen.

Einbrüche Einbrecher steigen in Wolfsburger Wohnungen ein

Als die Bewohner nicht zu Hause waren, sind Unbekannte zwischen Samstag, 15 Uhr, und Mittwoch, 19.20 Uhr, in deren Wohnung in der Braunschweiger Straße eingebrochen. Eine Nachbarin hatte laut einer Mitteilung die offene Balkontür bemerkt und die Polizei alarmiert.

Nachdem die Beamten am Ort waren, stellten sie fest, dass Unbekannte den Balkon der im Hochparterre gelegenen Wohnung erklommen und die Verglasung der Balkontür zerstört haben. Anschließend durchsuchten sie sämtliche Räume nach sich lohnender Beute. Was sie entwendet haben, sei Gegenstand der kommenden Ermittlungen.

Einbrecher gelangten möglicherweise über die Terrassentür ins Haus

Die ebenfalls urlaubsbedingte Abwesenheit der Hausbesitzer nutzten Einbrecher zwischen Mittwoch, 14 Uhr, und Donnerstag, 9.50 Uhr, aus, um in der Straße Schäferkamp in Detmerode in ein Wohnhaus einzubrechen. Auch hier ist das Schadensausmaß noch nicht bekannt. Die Polizei stellte festst, dass die Täter möglicherweise über die Terrassentür ins Haus gelangt sind. Auch hier wurden diverse Räume durchsucht.

Ob es einen Tatzusammenhang zwischen beiden Einbrüchen gibt, könne derzeit nicht gesagt werden.

Möglicherweise haben Nachbarn oder Passanten verdächtige Personen oder Fahrzeuge bemerkt. Zeugenhinweise: (05361) 4646-0.

red

