Schwefelbad Fallersleben verschärft auf 2G im großen Stil

Fallersleben. Mit Babyschwimmen, Yoga und anderen Kursen hat das Therapiezentrum den Anfang gemacht – nun folgt der nächste Schritt zur Eindämmung des Corona-Risikos: Zum 1. November wird das Schwefelbad Fallersleben auch die Teilnahme am Funktionstraining auf 2G umstellen. Zugleich werden Sauna und freies Schwimmen nach gut eineinhalb Jahren Zwangspause wieder angeboten.

Die Umstellung auf 2G beim Funktionstraining bedeutet laut Pressemitteilung des Klinikums, zu dem das Schwefelbad organisatorisch gehört, dass nur Personen, die geimpft oder genesen sind, am Funktionstraining teilnehmen können. Ausnahmen gelten für Personen, die sich aus medizinischer Sicht nicht impfen lassen können. Hier muss jedoch ein Nachweis erbracht werden.

2G ermöglicht nach langer Pause wieder Sauna und freies Schwimmen

Durch die Umstellung können wieder die gewohnten Wege, die Umkleiden und die Duschen vor und nach dem Funktionstraining genutzt werden. Zudem werden die Nutzung der Schränke sowie die erweiterte Kursuszeit wieder möglich sein.

Badleiterin Maren Körber freut sich: „Nach gut eineinhalb Jahren können wir endlich wieder unsere Sauna in Betrieb nehmen und auch das freie Schwimmen anbieten.“ Durch die Umstellung auf 2G muss die Sauna nämlich nicht mehr als Ausgleichsfläche genutzt werden.

Auch für Sauna und Schwimmen reichen Tests nicht aus

Die Schwefelbad-Sauna wird ab November am Mittwoch, Freitag, Samstag und Sonntag öffnen. Mittwoch ist wie gewohnt Damensauna und am Freitag bis 17 Uhr Herrensauna. Mittwoch und Freitag ist die Sauna jeweils von 9 bis 20 Uhr geöffnet, Samstag und Sonntag von 10 bis 16 Uhr. Das freie Schwimmen findet jeweils am Samstag und am Sonntag von 12 bis 14 Uhr statt.

Die genauen Zeiten und Regeln können der Schwefelbad-Homepage entnommen werden. Beim Besuch der Sauna und beim freien Schwimmen gilt ebenfalls die 2G-Regel.

Für Physiotherapie, Massagen und mehr bleibt’s bei der 3G-Regel

In der Pressemitteilung wird darauf hingewiesen, dass physiotherapeutische Leistungen und andere Einzeltherapien sowie Massageleistungen weiterhin im Rahmen der 3G-Regel für Geimpfte, Genesene und Getestete stattfinden. Deshalb bittet das Schwefelbad um Verständnis, dass im Eingangsbereich unverändert die Abstands- und Maskenpflicht besteht. Im Eingangsbereich ist daher auch weiterhin keine Wartezone eingerichtet.

Die Kursusangebote, wie beispielsweise das Babyschwimmen, Yoga oder das Beckenbodentraining, laufen nach Angaben des Klinikums bereits unter der „2G-Regel“.

