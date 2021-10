Autoexperte sieht VW auf der Gewinnerseite

Das VW-Stammwerk Wolfsburg steht im Sturm wie lange nicht. Die Transformation zu Elektro-Mobilität und Digitalisierung, der Halbleiter-Mangel mit einem hohen Maß an Kurzarbeit und zuletzt Gerüchte um massiven Arbeitsplatzabbau schüren Unsicherheit in der Belegschaft, die Stimmung ist mies. Um das Werk und seine Arbeitsplätze abzusichern, fordert der Betriebsrat ein zusätzliches, elektrifiziertes Modell für Wolfsburg. Im Interview mit unserer Zeitung bezieht Ralf Brandstätter, Vorstandschef der Marke VW, Stellung, beschreibt die Herausforderungen und skizziert, wie das Werk für die Zukunft aufgestellt werden soll.

Herr Brandstätter, auf einer Management-Konferenz in Wolfsburg sind von Ihnen und Herrn Diess deutliche Worte gefallen. Produktivität und Profitabilität müssten besser werden, der Standort Wolfsburg „Lebenswillen“ zeigen. Gibt es den nicht?

Nun, ich bin seit 30 Jahren bei Volkswagen und habe nicht einen Tag erlebt, an dem das Team in Wolfsburg nicht alles für das Unternehmen und unsere Kunden und Kundinnen gegeben hat. Wir stehen jetzt aber an einem Punkt, an dem es ganz entscheidend ist, dass wir die drängenden Herausforderungen für den Standort verstehen und annehmen. Es geht uns um einen dringlichen Appell, dass sich Volkswagen Pkw, die Konzern-Komponente und Konzernstellen zusammen mit dem Betriebsrat am Standort jetzt noch enger unterhaken und die Zukunftsfragen angehen. Es geht um Volkswagen. Deshalb ist es unsere gemeinsame Aufgabe und unsere Pflicht. Alle am Standort sind aufgefordert, ihren Beitrag zu leisten.

Wie konkret ist die Gefahr eines größeren Stellenabbaus bei der Marke VW, wie er jüngst von den Medien thematisiert wurde?

Das ist kein Thema für uns. Wir haben bereits konkrete Vereinbarungen. Zusammen mit dem Betriebsrat haben wir, früher als alle Wettbewerber, einen Zukunftspakt geschlossen und die Roadmap Digitale Transformation auf den Weg gebracht. Anfang des Jahres haben wir uns zudem mit dem Betriebsrat auf ein Eckpunktepapier zur Transformation geeinigt. Die darin enthaltenden Maßnahmen leisten einen wichtigen Beitrag, die Herausforderungen der Transformation zu meistern. Zentrale Elemente sind dabei das Einfrieren der Personalstände, ein umfassendes Altersregelungs-Paket sowie die Qualifizierung der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter für die neue Mobilitätswelt. Unser Ziel: Wir wollen die Transformation mit der eigenen Belegschaft stemmen. Klar ist aber auch, dass wir die Wettbewerbsfähigkeit des Stammwerkes weiter stärken müssen.

Warum drücken Sie zu diesem Zeitpunkt so aufs Tempo?

Weil die Transformationsgeschwindigkeit in unserer Industrie in den vergangenen zwei Jahren nochmals erheblich zugenommen hat. Das bedeutet für uns, dass sich Volkswagen noch schneller und konsequenter verändern muss. Das gilt auch für den Standort Wolfsburg. Im Jahr 2026 soll hier die Produktion des Projekts Trinity anlaufen. Das ist der neue Leitstern für Volkswagen. Mit diesem Auto wollen wir bei Elektro-Mobilität und Digitalisierung neue Maßstäbe setzen. Damit verbunden sind auch modernste Entwicklungs- und Produktionsprozesse. Daraus leitet sich die Zielsetzung für das Stammwerk ab.

Um welche Ziele geht es?

Wolfsburg hat schon immer eine Vorbildfunktion für das Produktionsnetzwerk des Volkswagen-Konzerns. Daran wollen wir auch mit Trinity anknüpfen. Mit dem Anlauf des Fahrzeugs wird Wolfsburg wieder ein Schaufenster für modernste Technik und hoch effiziente Produktionsprozesse werden. Ich gehe sogar soweit, dass wir neue Maßstäbe in der Industrie setzen werden.

Woher nehmen Sie das Selbstbewusstsein?

Weil wir die Entwicklung und den Bau von Trinity völlig neu denken. Schon im Entstehungsprozess wird dieses Fahrzeug viel stärker als bisher an den Anforderungen der Produktion ausgerichtet. Gleichzeitig nutzen wir statt vieler kleiner Bauteile, die aufwendig verschweißt werden müssen, wenige große Module. Und wir verringern die Komplexität und Variantenvielfalt des Autos radikal. Ohne erkennbare Nachteile für unsere Kundinnen und Kunden. Das alles soll dazu führen, dass wir deutlich effizienter werden und Trinity in zehn Stunden bauen können. Das ist deutlich weniger als heute bei einem Golf.

Das Auto hat also strategisch eine sehr hohe Bedeutung?

Mehr als das. Trinity steht für die Zukunft von Volkswagen. Und es ist ein Leuchtturmprojekt für den ganzen Konzern. Dass das Auto in Wolfsburg produziert wird, ist der größte Vertrauensbeweis des Aufsichtsrats in den Standort und seine Belegschaft. Damit einher geht aber auch eine große Verantwortung. Dieser müssen wir gerecht werden. Daher ist es jetzt so entscheidend, dass wir die richtigen Weichen für die Zukunft stellen. Nicht nur technologisch, sondern auch beim Erhalt der Wettbewerbsfähigkeit. Das müssen wir alle gemeinsam hinbekommen.

Dem Betriebsrat kommt der Trinity allerdings zu spät. Er fordert mit Blick auf die Auslastung des Stammwerks ein zusätzliches Modell, das kein Verbrenner mehr sein soll. Werden Sie diese Forderung erfüllen?

Zunächst einmal hat der Standort eine sehr gute Perspektive für die Zukunft. Wir haben hier das gesamte Golf-Volumen gebündelt. Ab 2023 wird hier der neue Tiguan vom Band laufen. Ein Jahr später folgt der Tayron, ein siebensitziges SUV. Alle Modelle werden elektrifiziert und bekommen die neueste Generation der Plug-in-Hybrid-Technologie mit bis zu 100 Kilometer elektrischer Reichweite. 2026 folgt dann Trinity, der auf der modernsten Plattform des Konzerns entsteht.

Der Betriebsrat begründet seine Forderung auch mit der im „Zukunftspakt“ vereinbarten Produktion von jährlich rund 800.000 Autos in Wolfsburg.

Die Auslastung des Werks ist abhängig von der Dynamik der Märkte, der Entwicklung der Fahrzeugsegmente und dem Wettbewerbsumfeld. In diesem Jahr sorgt zudem der Halbleiter-Engpass für zahlreiche Produktionsanpassungen.

Also erfüllen Sie die Forderung des Betriebsrats nach einem zusätzlichen E-Modell nicht?

Welche Möglichkeiten über die aktuellen Produkte hinaus bestehen, besprechen wir miteinander. Das ist auch abhängig von der Geschwindigkeit des Hochlaufs der Elektromobilität in den Märkten sowie von der Wirtschaftlichkeit für die Produktion eines weiteren E-Fahrzeugs am Standort.

Ist die Wirtschaftlichkeit nicht gegeben?

Es ist doch so: Wir alle wünschen uns eine starke Zukunft für Volkswagen und Wolfsburg. Dazu gehört aber mehr als die Elektrifizierung von Fahrzeugen und Digitalisierung des Unternehmens. Der Standort, Produktion und Verwaltung, muss auch kostenseitig im Wettbewerb bestehen können. Das müssen wir jetzt mit dem gleichen Nachdruck vorantreiben, wie den technologischen Wandel. Was das bedeutet und welche Ansätze es gibt, werden wir jetzt in engem Schulterschluss mit allen Beteiligten besprechen. Grundsätzlich gilt aber: Ich bin felsenfest davon überzeugt, dass wir alles mitbringen, um an die Erfolge der vergangenen Jahre anzuknüpfen. Eine Selbstverständlichkeit, dass dies geschieht, gibt es aber nicht. Dafür müssen wir alle hart arbeiten und die Herausforderungen annehmen.

Welche meinen Sie konkret?

Wolfsburg exportiert mehr als

60 Prozent seiner Produktion. Der Standort muss also auf den internationalen Märkten wettbewerbsfähig bleiben. Das Geschäft verändert sich derzeit aber grundlegend. Neue Konkurrenten wie Tesla oder NIO aus China verschärfen den Wettbewerb. Und auch Volumenhersteller wie Stellantis und Toyota sind zuletzt deutlich profitabler geworden. Das müssen wir sehr ernst nehmen – zumal der Halbleiter-Mangel die Situation noch weiter verschärft.

Wie wollen Sie die Wettbewerbsfähigkeit verbessern?

Mit seiner Accelerate-Strategie treibt Volkswagen den Hochlauf der Elektromobilität, neue Geschäftsmodelle und das autonome Fahren noch schneller voran. Mit steigenden Skalen und sinkenden Batteriekosten wird hier die Rendite steigen. Der zweite Erfolgsfaktor ist unser hoch qualifiziertes Team mit seiner großen Expertise. Das gilt nicht nur für die Produktion. In der Entwicklung wurden hier für den gesamten Konzern der Modulare Querbaukasten (MQB) und der Modulare E-Antriebsbaukasten (MEB) entwickelt. Aktuell arbeiten wir an der neuesten Plattform für den Konzern, der Scalable Systems Plattform. Dafür schaffen wir die Rahmenbedingungen. In Sandkamp investiert Volkswagen

800 Millionen in ein Entwicklungszentrum, wo es neue Formen der Zusammenarbeit geben wird, die eine höhere Geschwindigkeit ermöglichen.

Und in der Produktion?

Sind wir dabei, ein gemeinsames Verständnis zu den gemeinsamen Herausforderungen zu schaffen.

Heißt das übersetzt, es wird mehr automatisiert?

Das ist zu kurz gesprungen. Volkswagen hat in den letzten Jahren in China die effizientesten Werke der Industrie gebaut. Dieses Wissen übertragen wir nun in die Welt der Elektro-Fahrzeuge. Um es kurz zu sagen: Das wird die Prozesse in der Produktion grundlegend verändern.

Zum Beispiel?

Die Fertigung von Elektro-Fahrzeugen ist viel weniger komplex als die von Verbrennermodellen. Trinity wird zum Beispiel nur noch mit drei Leistungsstufen angeboten. Beim Verbrenner gibt es dagegen Automatik- oder Schaltgetriebe, Benzin- oder Dieselmotor. Außerdem werden E-Autos vor allem über ihre Software konfiguriert, nicht mehr über klassische Ausstattungsvarianten, wie es aktuell der Fall ist. Das verringert die Teilevielfalt. Die neuen E-Fahrzeuge bestehen ferner aus weniger Bauteilen. Die einzelnen Karosserieteile sind größer, es entfallen Schweißarbeiten. Dadurch werden Montage und insbesondere Logistik deutlich einfacher.

In Grünheide, nicht so weit weg von Wolfsburg, steht Tesla in den Startlöchern. Was bedeutet der Wettbewerb für Wolfsburg?

Grünheide ist zum Sinnbild für das neue herausfordernde Wettbewerbsumfeld geworden. Was das im Einzelnen bedeutet, sehen wir jetzt nicht in China oder in den USA, sondern vor unserer Haustür. Dort sollen bald 500.000 Fahrzeuge jährlich für Europa unter modernsten Bedingungen gebaut werden. Das macht unsere drängenden Arbeitsfelder noch deutlicher. Das heißt aber nicht, dass wir uns verstecken müssen. Das Volkswagen-Team hat sich in der Vergangenheit in besonderen Wettbewerbssituationen stets neu erfunden. Im Jahr 2000 waren wir bekannt für Polo, Golf und Passat, als die ersten SUV auf den Markt kamen. In Rekordzeit haben wir damals den Tiguan auf die Straße gebracht, der ein Welterfolg wurde. 2015, als die ersten E-Fahrzeuge kamen, haben wir früh den MEB entwickelt, der im vergangenen Jahr in Serie ging. Seit diesem Jahr bieten wir Over-the-Air-Updates für unsere Modelle an – als erster Volumenhersteller. Mit dieser Ambition arbeiten wir auch an Trinity.

Zurück in die Gegenwart: Die ist angesichts des Halbleiter-Mangels, der Kurzarbeit erzwingt, trist. Ist Besserung in Sicht?

Wir erwarten im vierten Quartal zumindest eine leichte Verbesserung. Wir sagen aber auch, dass uns die Lieferengpässe noch im nächsten Jahr beschäftigen werden.

Lässt sich absehen, in welchem Umfang?

Eine Prognose ist schwierig. Wir sind mit allen großen Chipherstellern direkt in Kontakt, um Lösungen zu finden. Wir gehen daher im nächsten Jahr von einer Steigerung der Produktion gegenüber diesem Jahr aus.

Der Betriebsrat befürchtet, dass in Wolfsburg das zweite Jahr in Folge weniger als 500.000 Autos produziert werden. Der Schnitt der vergangenen zehn Jahre liegt bei knapp 780.000. Teilen Sie diese Einschätzung?

Wo wir am Ende landen werden, hängt vom vierten Quartal ab. Die Teileversorgung bleibt aber volatil. Ich verstehe, dass sich die Beschäftigten mehr Klarheit wünschen und die Situation für Unsicherheit und auch Belastungen sorgt. Zur Ehrlichkeit gehört auch, dass wir weiter auf Sicht fahren müssen. Aber ich kann versprechen, dass wir mit Hochdruck daran arbeiten, die Auswirkungen zu reduzieren. Unsere Taskforce ist rund um die Uhr im Einsatz – und das durchaus mit Erfolgen. Es ist ihr gelungen, mehrere Millionen Chips zu organisieren. Zur Einordnung: In einem Auto sind rund 3000 Chips verbaut –nicht bei allen kommt es natürlich zu Engpässen.

Was ist die Lehre aus dem Halbleiter-Mangel?

Dass wir jetzt und auch künftig den Kontakt direkt zu den Chip-Herstellern suchen und uns nicht auf die Lieferanten von Steuergeräten verlassen. Wir haben ein Spezialistenteam aufgebaut, dass sich intensiv mit der Halbleiter-Versorgung befasst.

Viele Autos können wegen des Chipmangels nicht ausgeliefert werden. Wie lang ist die Wartezeit?

Aktuell schwankt sie zwischen drei und sechs Monaten, in einigen Fällen kann es auch länger sein.

Wie hoch ist der Auftragsbestand?

Wir haben knapp 500.000 Autos in den Büchern für Deutschland und Europa. Uns ist es trotz aller Widrigkeiten gelungen, unseren Marktanteil in Europa zu erhöhen. In Deutschland ist mittlerweile jedes vierte zugelassene elektrische Fahrzeug ein Volkswagen. Die Elektrooffensive greift zunehmend, in Europa sind wir die Nummer 1. Für den rein elektrischen ID.3 liegen bisher 144.000 Bestellungen vor, oft von Neukunden. Damit sind wir sehr zufrieden.

Herbstzeit ist Planungsrundenzeit, in der die Investitionen für die nächsten fünf Jahre festgelegt werden. Ist diese Planungsrunde angesichts der zahlreichen Probleme und des nahenden Abschieds vom Verbrenner besonders anspruchsvoll?

Planungsrunden sind immer intensiv, da unterscheidet sich diese nicht von vorhergehenden. Entscheidend ist, dass für Unternehmen, Belegschaft sowie Kundinnen und Kunden gute Weichenstellungen getroffen werden. Und da bin ich zuversichtlich.