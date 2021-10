Unbekannte brechen in Fallersleben Kellerräume auf

Unbekannte sind in Fallersleben in drei Kellerräume eingebrochen.

Die Polizei Wolfsburg warnt davor, unbekannten Personen leichtfertig Zugang zu den Treppenhäusern von Mehrfamilienhäusern zu verschaffen. Anlass ist der Einbruch in drei Kellerräume in der Straße Auf dem Kleekamp in Fallersleben.

Die Taten ereigneten sich laut Polizeimitteilung zwischen Mittwoch, 17 Uhr, und Donnerstag, 11.30 Uhr. Nachdem die Unbekannten in die Treppenhäuser der zwei Mehrparteienhäuser gelangt waren, öffneten sie dort gewaltsam insgesamt drei Kellerparzellen. Hierbei entwendeten sie neben Elektrowerkzeug auch Elektronikgeräte und Dekomaterial. Der Schaden beläuft sich dabei auf gut 500 Euro.

Die Polizei geht davon aus, dass die Täter ein Fahrzeug mitgeführt haben, um ihre Beute abtransportieren zu können. Hinweise zum geschilderten Fall nimmt die Polizei unter der Rufnummer 05361/46460 entgegen.

Polizei sucht Zeugen zu einem Fahrradunfall

Zu einem Unfall, der sich ebenfalls in Fallersleben abspielte, sucht die Polizei Zeugen. Nach derzeitigem Ermittlungsstand befuhr eine 32 Jahre alte Radfahrerin am Samstag, 23. Oktober, gegen 12.50 Uhr die Straße Gröpertor aus Richtung Marktstraße kommend und wollte an der Einmündung zur Straße Hinterm Hagen diese überqueren. Da der Verkehr stockte, hielt ein Pkw-Fahrer an, um sie über die Fahrbahn zu winken. Als sie diese gerade überquert hatte, fuhr der Pkw schon los. Die Radfahrerin beeilte sich, kam aufgrund feuchten Laubs zu Fall und zog sich stark blutende Verletzungen zu. Der Pkw-Fahrer setzte seine Fahrt unbeirrt fort.

Um eine Unfallbeteiligung klären und den Hergang nachvollziehen zu können, bittet die Polizei den Fahrer des vermutlichen dunklen Pkw sowie Zeugen, sich bei den Ermittlern zu melden. Insbesondere ein Pärchen, das zur Unfallzeit auf der gegenüberliegenden Straßenseite die Unfallstelle passiert hat, möge ebenfalls mit den Beamten Kontakt aufnehmen, bittet die Polizei. Die Nummer lautet 05361/46460.

