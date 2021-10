Wolfsburg. Die Eisarena im Allerpark öffnet ihre Türen für Eisläufer. Es gibt eine 2G-Pflicht und Personenbeschränkung. So kommen Sie an Tickets.

Nach einer Corona-Pause gibt es diesen November endlich wieder eine Eisdisco in der Wolfsburger Eisarena. Der Vorverkauf startete am Samstag, 30. Oktober.

Eislaufen in Wolfsburg Endlich wieder Eisdisco in Wolfsburg – Vorverkauf startet

Gute Nachrichten für alle, die gerne Eislaufen oder es mal ausprobieren wollen: Die Eisarena öffnet im November wieder ihre Hallentore für die Öffentlichkeit. Die erste Eisdisco findet am Samstag, 6. November, von 18 bis 21 Uhr, statt. Die Schlittschuhe für den ersten öffentlichen Lauf können am Sonntag, 14. November, von 14 bis 17 Uhr, geschnürt werden, wie die Stadt Wolfsburg mitteilt.

Das sind die Corona-Regeln in der Eisarena

Der Einlass in der Eisarena ist coronabedingt auf insgesamt 300 Gäste beschränkt und erfolgt unter den Auflagen der 2G-Regelung. Das heißt: Besucher müssen nachweisen, dass sie vollständig geimpft oder genesen sind.

Ausgenommen davon sind Kinder und Jugendliche bis 18 Jahre sowie Schwangere und Personen, bei denen eine Impfung aus belegbaren Gründen nicht möglich ist. Letztere müssen einen tagesaktuellen negativen Corona-Test aus einem anerkannten Testzentrum vorweisen. „Durch die 2G-Regelung kann auf die sonst erforderlichen Abstände und den Mund-Nasen-Schutz verzichtet werden“, erklärt Stadtsprecherin Elke Wichmann.

So kommen Sie an Tickets

Über den Online-Shop der Wolfsburger Bäder und Eisarena sind ab sofort Eintrittskarten im Vorverkauf erhältlich. Diesen finden Sie hier. Gäste, die bereits über ein Buchungskonto bei den Wolfsburger Bädern verfügen, können dieses auch für die Eisarena nutzen. Im Online-Shop wird mit Paypal oder Kreditkarte bezahlt. Auch das Umbuchen von Terminen ist online bequem möglich.

„Weil aufgrund der Pandemie der Saisonverlauf nicht vorhersehbar ist, können in diesem Jahr keine 10er-Karten angeboten werden“, teilt Wichmann mit. Zudem macht die Stadt darauf aufmerksam, dass für nicht genutzte Eintrittskarten die Kosten nicht erstattet werden.

Neben der Online-Buchung können auch eine begrenzte Anzahl von Tickets an der Abendkasse erworben werden. Die Stadt Wolfsburg empfiehlt allerdings nachdrücklich den Kauf der Karten im Online-Shop, um Warteschlangen zu vermeiden und einen zügigen Einlass gewährleisten zu können. Inhaber der Lebensretter-Card wenden sich an die Abendkasse und legen dort ihre Karten und Ausweise vor.

In der Eisarena können Schlittschuhe ausgeliehen werden

Wie immer können in der Eisarena gegen eine Gebühr von 4,20 Euro auch Schlittschuhe in den Größen von 28 bis 50 ausgeliehen werden. Die Bezahlung erfolgt bar beim Schlittschuhverleih, so dass für Online-Nutzer kein Anstehen an der Kasse notwendig ist.

Das Schleifen von Schlittschuhen ist während des öffentlichen Laufs und der Eisdisco nicht möglich. Schlittschuhe können aber abgegeben werden und am dann folgenden Wochenende wieder abgeholt werden. Das Team der Eisarena freut sich auf zahlreiche Gäste und abwechslungsreichen Veranstaltungen mit viel Musik und interessanten Lightshows, teilt die Stadt weiter mit.

Eine Übersicht aller Termine für den öffentlichen Lauf sowie für die Eis-Disco finden Sie hier.

