Winter in Wolfsburg Lichterglanz in Wolfsburg: WMG knipst Winterbeleuchtung an

Ab Anfang nächster Woche wird die Wolfsburger Innenstadt wieder in funkelnden Lichterglanz gehüllt: Am Montag, 1. November, nimmt die Wolfsburg Wirtschaft und Marketing GmbH (WMG) die Winterbeleuchtung in Betrieb.

Bis voraussichtlich 5. Februar 2022 können sich die Wolfsburgerinnen und Wolfsburger am späten Nachmittag und Abend wieder auf eine stimmungsvolle Beleuchtung entlang der Fußgängerzone Süd und Mitte sowie der Piazza Italia freuen, wie die WMG mitteilt.

„In der dunklen Jahreszeit schafft unsere Beleuchtung eine gemütliche Atmosphäre und lädt Bürgerinnen und Bürger dazu ein, durch die Innenstadt zu schlendern“, erklärt WMG-Geschäftsführer Jens Hofschröer, „der letzte verkaufsoffene Sonntag des Jahres am 7. November bietet eine gute Gelegenheit sich von den funkelnden Lichtern langsam in Winterstimmung bringen zu lassen“.

Ab Ende November leuchten die Lichtmotive am Hansaplatz

160 geschmückte Bäume setzen die Stadt in Szene. Foto: WMG Wolfsburg / Thomas Knüppel

In der Innenstadt geben die Lichtkelche in den Bäumen wieder einen Vorgeschmack auf die Weihnachtsbeleuchtung, die mit der Eröffnung des Weihnachtsmarktes am 22. November hinzugeschaltet und bis 6. Januar 2022 in Betrieb sein wird. Dann werden auch die weihnachtlichen Lichtmotive am Detmeroder Markt, im Zentrum von Westhagen sowie am Hansaplatz in Betrieb genommen und für vorweihnachtliches Flair sorgen.

Hergestellt wurden die Lichter übrigens von der französischen Firma Blachere, die zum 75-jährigen Stadtjubiläum Wolfsburgs 2013 ein spezielles, eigenständiges Design entwarf. Insgesamt setzen circa 450 Sternenmotive und über 160 geschmückte Bäume die Stadt in Szene. Eingesetzt werden dabei rund 1000 Lichtergirlanden in den Bäumen, Lichtschläuche mit über fünf Kilometern Gesamtlänge und insgesamt über 300.000 LEDs.

