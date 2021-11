Wolfsburg. Die Täter hatten die Eingangstür mit brachialer Gewalt geöffnet. In Nordsteimke wurden teure Baumaschinen aus einem Container geklaut.

Einbrecher in Wolfsburg-Westhagen erbeuteten Schmuck, Bargeld und Münzen.

Polizei Einbrecher in Westhagen erbeuten Schmuck, Geld und Münzen

Schmuck, Bargeld und Münzen erbeuteten Unbekannte bei einem Einbruch in eine Wohnung in der Halberstädter Straße in Wolfsburg-Westhagen. Die Tat ereignete sich zwischen Mittwoch, 21 Uhr, und Donnerstag, 6 Uhr.

Nach derzeitigem Ermittlungsstand der Polizei gelangten die Täter möglicherweise unter einem Vorwand in das Mehrfamilienhaus. Hier öffneten sie mit brachialer Gewalt die Wohnungstür. Anschließend durchsuchten sie sämtliche Zimmer nach sich lohnender Beute. Danach verließen sie wieder den Ort des Geschehens und entkamen im Dunkel der Nacht. Die Polizei hofft darauf, dass Nachbarn oder Anwohner verdächtige Personen beobachtet haben, und bittet um Hinweise unter (05361) 46460.

Unbekannte klauen Baumaschinen

Unbekannte haben einen Baucontainer im Bökenweg gewaltsam geöffnet und darin befindliche hochwertige Maschinen entwendet. Durch den Diebstahl ist ein Schaden von mindestens 10.000 Euro entstanden.

Nach derzeitigem Kenntnisstand der Polizei gelangten Unbekannte mit einem Fahrzeug zwischen 22 Uhr und 6.45 Uhr auf das Gelände der Container. Hier öffneten die Unbekannten gewaltsam einen Container und erbeuteten diverse Baumaschinen. Die Polizei hofft darauf, dass Anwohner oder Hundebesitzer, die mit ihrem vierbeinigen Freund Gassi gegangen sind, möglicherweise verdächtige Personen oder Fahrzeuge bemerkt haben. Hinweise nimmt die Polizeistation in Vorsfelde unter der Rufnummer (05363) 809700 entgegen.

