Immobilienentwickler Daniel Manthey (von links), Architektin Yvonne Winter und Stadtbaurat Kai-Uwe Hirschheide werben am Baufeld in den Hellwinkel-Terrassen für das Baugruppenprojekt Bunte 2.

Wolfsburg. Das Bauprojekt Bunte 2 in den Wolfsburger Hellwinkel-Terrassen steht weiter in den Startlöchern. Am Montag findet ein Infoabend in Präsenz statt.