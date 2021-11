Diebstahl: 16 Jahre alter Passat in Wolfsburg entwendet

Wolfsburg. In der Wolfsburger Roseggerstraße wurde am Montag ein VW Passat gestohlen. Die Polizei sucht Zeugen.

Ein blauer VW Passat hat am Montag, 8. November, in Wolfsburg unfreiwillig den Besitzer gewechselt. Wie die Polizei mitteilt, hatte der rechtmäßige Eigentümer hatte sein 16 Jahre altes Fahrzeug am frühen Montagmorgen gegen 4 Uhr in der Roseggerstraße ordnungsgemäß verschlossen abgestellt. Als er am Abend gegen 22.45 Uhr sein Fahrzeug wieder nutzen wollte, war es verschwunden.

Durch den Diebstahl ist dem Eigentümer ein Schaden von mindestens 3500 Euro entstanden, heißt es. Hinweise zu dem Diebstahl nimmt die Polizeiwache in der Heßlinger Straße unter (05361) 46460 entgegen.

red

