Weihnachtszauber in Fallersleben wegen Corona erneut abgesagt

So sah es vor zwei Jahren beim Fallersleber Weihnachtszauber am Schloss aus. Solche Bilder wird es in diesem Jahr nicht geben.

Den Fallersleber „Weihnachtszauber“ wird es laut Mitteilung von Bärbel Weist vom Kultur-und Denkmalverein Fallersleben corona-bedingt auch in diesem Jahr nicht geben. Ausschlaggebend für die Absage des Weihnachtsmarktes seien die Einlasskontrollen, die Kosten (unter anderem Einzäunung), die Reduzierung der Anzahl der Hütten und Stände auf dem Hof des Fallersleber Schlosses und im Gewölbekeller, die Sorge, dass aufgrund der Entwicklung der Krankheitsfälle weitere Restriktionen nicht auszuschließen seien.

Lesen Sie auch:

Ihr Newsletter für Wolfsburg & Region Kostenlosen Newsletter bestellen und täglich das Neueste aus der Region im Postfach lesen. E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

Nach dem die aktuelle Allgemeinverordnung für Herbst- und Weihnachtsmärkte am Mittwoch in Kraft getreten sei, hätten sich die Beteiligten nochmals getroffen, Pro und Contra diskutiert. Vorsitzende Bärbel Weist schreibt: „Was uns bleibt ist die Hoffnung, dass das Jahr 2022 einen Weihnachtszauber (und andere Veranstaltungen) wieder zulässt. Mitglieder des Kultur- und Denkmalvereins würden in diesem Jahr auf jeden Fall vor dem 2. Advent im archäologischen ,Sichtfenster‘ im Nord-Osten des Schlosshofes ein Märchen präsentieren. In diesem Jahr sei das „Der Froschkönig“. Außerdem werde der Verein die große Tanne, die im Schlosshof aufgestellt wird, wieder festlich schmücken und auch beleuchten.

„Fallersleber Weihnachtszauber“ findet seit 2006 statt

Der Weihnachtsmarkt „Fallersleber Weihnachtszauber“ hatte seit 2006 auf dem Hof des Schlosses sowie in Teilen des Schlosses stattgefunden – jeweils an drei Tagen zum 1. Advent. „Dieser kleine und feine Weihnachtsmarkt hat sich im Laufe der Jahre einen festen Platz im Veranstaltungsangebot von Fallersleben und Wolfsburg erobert“, so Weist.

Das eindrucksvolle Ambiente des Schlosses und des Schlosshofes habe von Jahr zu Jahr mehr Besucherinnen und Besucher angezogen. Zum Warenangebot sei ein ansprechendes Kultur-Programm gekommen, das mit Märchentanten, Weihnachtsmann, Christkind, und Herzogin Clara insbesondere für Kinder und junge Familien interessant war.

Aktive hatten schon jede Menge vorbereitet

Nachdem aufgrund der Corona-Pandemie schon 2020 der Fallersleber Weihnachtszauber nicht stattfinden durfte, hatten die Aktiven aus dem Kultur- und Denkmalverein in diesem Jahr seit Monaten eine Menge vorbereitet, damit die Veranstaltung am 26., 27. und 28. November stattfinden kann. Auch das Hoffmann-von-Fallersleben-Museum sowie das Jugendzentrum „Forsthaus“ hatten ihr Mitwirken zugesagt.

red

Fragen zum Artikel? Mailen Sie uns: redaktion.online-bzv@funkemedien.de