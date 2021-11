Polizei Wolfsburg warnt vor dubiosen Schmuckankäufern

Die Polizei Wolfsburg warnt vor dubiösen Schmuckankäufern. Die Unbekannten annoncieren in den Tageszeitungen oder werben mit Info-Flyer, die in Briefkästen geworfen werden, und geben vor, Besteck, Gold- und Silberschmuck oder Münzsammlungen anzukaufen.

Oftmals sind die Besitzer froh, Geld für ihre Wertsachen bekommen zu haben, aber oft kommt später das böse Erwachen. So wie bei einem Wolfsburger Ehepaar, das Gold- und Silberschmuck verkaufen wollte. Dazu nahmen sie Kontakt zu dem Ankäufer auf. Nachdem der Unbekannte den zu verkaufenden Schmuck besichtigt hatte, einigte man sich auf den Verkauf von einigen Goldstücken.

Erst als der Verkäufer fort war, stellte das Ehepaar fest, dass neben dem bezahlten Goldschmuck diverser Silberschmuck verschwunden war. Dann kam auch noch heraus, dass der Ankaufspreis des Goldschmucks viel zu niedrig war. Die Polizei rät dazu, beim Verkauf von Wertgegenständen örtliche Fachgeschäfte wie etwa einen Juwelier aufzusuchen und dort zumindest den Materialwert schätzen zu lassen.

Auto angefahren, Verursacher flüchtet

Am Montagmorgen parkte ein 66-Jähriger aus dem Landkreis Gifhorn seinen VW-Golf auf dem Parkplatz eines Möbelgeschäfts an der Dieselstraße. Als er eine Viertelstunde später wieder zu seinem Fahrzeug kam, stellte er an der linken Fahrzeugseite erhebliche Dellen und Kratzer fest. Ob der Unfall beim Ein- oder Ausparken geschehen ist, ist unklar. Die Polizei hofft auf Zeugen und bittet um Hinweise unter der Nummer (05361) 4646-0.

Heckscheibe eingeschlagen

Unbekannte haben bei einem schwarzen VW-Arteon die Heckscheibe zerstört und damit einen Schaden von mindestens 1000 Euro verursacht. Der Eigentümer hatte seinen zweieinhalb Jahre alten Wagen am Samstag gegen 18 Uhr verschlossen auf einem Parkstreifen im Rosenweg abgestellt. Als er tags darauf gegen 18.30 Uhr wieder zu seinem Fahrzeug kam, musste er feststellen, dass Unbekannte die Heckscheibe mit Gewalt zerstört hatten. Die Polizei hofft darauf, dass Anwohner Geräusche gehört und verdächtige Personen beobachtet haben. Hinweise unter der oben stehenden Telefonnummer.

red

