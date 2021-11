Fallersleben. In der Westerstraße in der Altstadt ist es laut ersten Erkenntnissen zu einem Feuer gekommen. Die Feuerwehr ist derzeit im Einsatz. Das ist bekannt.

In einem Friseurgeschäft in der Westerstraße im Wolfsburger Stadtteil Fallersleben ist es am Freitagabend zu einem Brand gekommen. Die Ursache ist noch unklar.

Feuerwehreinsatz Brand in Friseursalon: Feuerwehr ist in Fallersleben im Einsatz

Die Einsatzkräfte der Feuerwehr Fallersleben sowie der Berufsfeuerwehr Wolfsburg sind derzeit in der Fallersleber Altstadt im Einsatz. Dort ist es in einem Friseursalon in der Westerstraße zu einem Brand gekommen.

Die Straße ist ab Höhe der Apotheke am Hoffmannhaus derzeit abgesperrt. Der Einsatz zieht auch viele Schaulustige an – denn in der Altstadt findet seit dem frühen Freitagabend die Veranstaltung „Kunst und Licht“ statt.

Ihr Newsletter für Wolfsburg & Region Kostenlosen Newsletter bestellen und täglich das Neueste aus der Region im Postfach lesen. E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

Nach ersten Informationen unserer Zeitung wurden die Einsatzkräfte gegen 18 Uhr alarmiert. Bislang gibt es noch keine Informationen zur Brandursache. Verletzt wurde nach ersten Angaben der Feuerwehr niemand.

Feuerwehreinsatz in der Fallersleber Altstadt Feuerwehreinsatz in der Fallersleber Altstadt Einsatzkräfte der Feuerwehr rückten am Freitagabend in Fallersleben aus. Foto: Claudia Caris

Feuerwehreinsatz in der Fallersleber Altstadt In einem Friseursalon war ein Feuer ausgebrochen. Foto: Claudia Caris

Feuerwehreinsatz in der Fallersleber Altstadt Auch ein Löschzug der Berufsfeuerwehr Wolfsburg rückte an. Foto: Claudia Caris

Feuerwehreinsatz in der Fallersleber Altstadt Kurz nach 19 Uhr rückten die ersten Einsatzkräfte wieder ab. Foto: Claudia Caris

Feuerwehreinsatz in der Fallersleber Altstadt Der Einsatz zog auch Schaulustige an, in der Fallersleber Alstadt fand am Freitagabend die Veranstaltung „Kunst und Licht“ statt. Foto: Claudia Caris

Wir aktualisieren diesen Artikel.

Fragen zum Artikel? Mailen Sie uns: redaktion.online-bzv@funkemedien.de